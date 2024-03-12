https://ria.ru/20240312/moskva-1932432874.html

В Москве Jaguar наехал на людей на тротуаре

В Москве Jaguar наехал на людей на тротуаре - РИА Новости, 12.03.2024

В Москве Jaguar наехал на людей на тротуаре

Водитель внедорожника Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре на севере Москвы, два человека получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:23

2024-03-12T10:23

2024-03-12T10:23

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Водитель внедорожника Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре на севере Москвы, два человека получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что в районе дома №22 по Верхней Масловке "водитель, управляя автомобилем "Ягуар", не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов". "По предварительным данным, в результате дорожного происшествия два человека получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - сказали в ГИБДД. На фотографиях в посте темно-красный внедорожник с разбитой левой фарой "припарковался" на сугробе рядом с трансформаторной будкой.

https://ria.ru/20240225/dtp-1929402512.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва