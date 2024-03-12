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В Москве Jaguar наехал на людей на тротуаре
В Москве Jaguar наехал на людей на тротуаре - РИА Новости, 12.03.2024
В Москве Jaguar наехал на людей на тротуаре
Водитель внедорожника Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре на севере Москвы, два человека получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:23
2024-03-12T10:23
2024-03-12T10:23
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Водитель внедорожника Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре на севере Москвы, два человека получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что в районе дома №22 по Верхней Масловке "водитель, управляя автомобилем "Ягуар", не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов". "По предварительным данным, в результате дорожного происшествия два человека получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - сказали в ГИБДД. На фотографиях в посте темно-красный внедорожник с разбитой левой фарой "припарковался" на сугробе рядом с трансформаторной будкой.
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происшествия, москва
В Москве Jaguar наехал на людей на тротуаре
На севере Москвы водитель Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Водитель внедорожника Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре на севере Москвы, два человека получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале
.
В ведомстве отметили, что в районе дома №22 по Верхней Масловке "водитель, управляя автомобилем "Ягуар", не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов".
"По предварительным данным, в результате дорожного происшествия два человека получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - сказали в ГИБДД.
На фотографиях в посте темно-красный внедорожник с разбитой левой фарой "припарковался" на сугробе рядом с трансформаторной будкой.
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