Рейтинг@Mail.ru
В Москве Jaguar наехал на людей на тротуаре - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/moskva-1932432874.html
В Москве Jaguar наехал на людей на тротуаре
В Москве Jaguar наехал на людей на тротуаре - РИА Новости, 12.03.2024
В Москве Jaguar наехал на людей на тротуаре
Водитель внедорожника Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре на севере Москвы, два человека получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:23
2024-03-12T10:23
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932432276_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_316fcfa6ff55858654a9963230804d8f.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Водитель внедорожника Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре на севере Москвы, два человека получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что в районе дома №22 по Верхней Масловке "водитель, управляя автомобилем "Ягуар", не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов". "По предварительным данным, в результате дорожного происшествия два человека получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - сказали в ГИБДД. На фотографиях в посте темно-красный внедорожник с разбитой левой фарой "припарковался" на сугробе рядом с трансформаторной будкой.
https://ria.ru/20240225/dtp-1929402512.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932432276_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2f91ada56411c7817cfe8109873edaf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве Jaguar наехал на людей на тротуаре

На севере Москвы водитель Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре

© Фото : Госавтоинспекция Москвы/TelegramДТП на улице Верхняя Масловка в Москве
ДТП на улице Верхняя Масловка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Госавтоинспекция Москвы/Telegram
ДТП на улице Верхняя Масловка в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Водитель внедорожника Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре на севере Москвы, два человека получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в районе дома №22 по Верхней Масловке "водитель, управляя автомобилем "Ягуар", не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов".
"По предварительным данным, в результате дорожного происшествия два человека получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - сказали в ГИБДД.
На фотографиях в посте темно-красный внедорожник с разбитой левой фарой "припарковался" на сугробе рядом с трансформаторной будкой.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В Саратове маршрутный автобус протаранил остановку
25 февраля, 17:06
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала