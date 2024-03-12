https://ria.ru/20240312/mishustin-1932535235.html

Мишустин рассказал о достижении запланированных параметров нацпроектов

Мишустин рассказал о достижении запланированных параметров нацпроектов - РИА Новости, 12.03.2024

Мишустин рассказал о достижении запланированных параметров нацпроектов

Уровень достижения запланированных параметров национальных проектов в РФ близок к 100%, похожая картина с реализацией госпрограмм, заявил премьер-министр России РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:29

2024-03-12T16:29

2024-03-12T16:29

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уровень достижения запланированных параметров национальных проектов в РФ близок к 100%, похожая картина с реализацией госпрограмм, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию, посвященную реализации нацпроектов и исполнению госпрограмм. Он подчеркнул, что реализуемые в настоящее время проекты стали одним из ключевых инструментов работы правительства. "Использовалась прежде всего система управления и мониторинга, которая охватывает все уровни исполнительной власти. От муниципалитета до федерального центра – все охвачено в системе управления. С ее помощью в режиме реального времени отслеживается свыше трех тысяч показателей. Она помогает реагировать на риски, прогнозировать исполнение национальных проектов и оперативно действовать в случае любых отклонений", - сказал Мишустин. По его словам, "результатом применения этой системы управления стали высокие цифры по уровню достижения запланированных параметров". "Они близки, скажу сразу, к 100%. Похожая картина сложилась и в части государственных программ, и стратегических инициатив. Благодаря чему планы по продвижению к национальным целям, которые определены президентом на конец прошлого года, были выполнены", - добавил он.

https://ria.ru/20240312/tekhnologii-1932515816.html

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экономика, россия, михаил мишустин