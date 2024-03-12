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Мишустин рассказал о достижении запланированных параметров нацпроектов - РИА Новости, 12.03.2024
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16:29 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/mishustin-1932535235.html
Мишустин рассказал о достижении запланированных параметров нацпроектов
Мишустин рассказал о достижении запланированных параметров нацпроектов - РИА Новости, 12.03.2024
Мишустин рассказал о достижении запланированных параметров нацпроектов
Уровень достижения запланированных параметров национальных проектов в РФ близок к 100%, похожая картина с реализацией госпрограмм, заявил премьер-министр России РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:29
2024-03-12T16:29
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уровень достижения запланированных параметров национальных проектов в РФ близок к 100%, похожая картина с реализацией госпрограмм, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию, посвященную реализации нацпроектов и исполнению госпрограмм. Он подчеркнул, что реализуемые в настоящее время проекты стали одним из ключевых инструментов работы правительства. "Использовалась прежде всего система управления и мониторинга, которая охватывает все уровни исполнительной власти. От муниципалитета до федерального центра – все охвачено в системе управления. С ее помощью в режиме реального времени отслеживается свыше трех тысяч показателей. Она помогает реагировать на риски, прогнозировать исполнение национальных проектов и оперативно действовать в случае любых отклонений", - сказал Мишустин. По его словам, "результатом применения этой системы управления стали высокие цифры по уровню достижения запланированных параметров". "Они близки, скажу сразу, к 100%. Похожая картина сложилась и в части государственных программ, и стратегических инициатив. Благодаря чему планы по продвижению к национальным целям, которые определены президентом на конец прошлого года, были выполнены", - добавил он.
https://ria.ru/20240312/tekhnologii-1932515816.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о достижении запланированных параметров нацпроектов

Мишустин: уровень достижения параметров нацпроектов близок к 100%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уровень достижения запланированных параметров национальных проектов в РФ близок к 100%, похожая картина с реализацией госпрограмм, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию, посвященную реализации нацпроектов и исполнению госпрограмм. Он подчеркнул, что реализуемые в настоящее время проекты стали одним из ключевых инструментов работы правительства.
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"Использовалась прежде всего система управления и мониторинга, которая охватывает все уровни исполнительной власти. От муниципалитета до федерального центра – все охвачено в системе управления. С ее помощью в режиме реального времени отслеживается свыше трех тысяч показателей. Она помогает реагировать на риски, прогнозировать исполнение национальных проектов и оперативно действовать в случае любых отклонений", - сказал Мишустин.
По его словам, "результатом применения этой системы управления стали высокие цифры по уровню достижения запланированных параметров". "Они близки, скажу сразу, к 100%. Похожая картина сложилась и в части государственных программ, и стратегических инициатив. Благодаря чему планы по продвижению к национальным целям, которые определены президентом на конец прошлого года, были выполнены", - добавил он.
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