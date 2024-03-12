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Мишустин призвал эффективно использовать средства при запуске нацпроектов - РИА Новости, 12.03.2024
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16:23 12.03.2024 (обновлено: 16:25 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/mishustin-1932533667.html
Мишустин призвал эффективно использовать средства при запуске нацпроектов
Мишустин призвал эффективно использовать средства при запуске нацпроектов - РИА Новости, 12.03.2024
Мишустин призвал эффективно использовать средства при запуске нацпроектов
Средства при запуске новых нацпроектов должны использоваться максимально эффективно, а результаты должны быть зримыми и понятными для людей, заявил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:23
2024-03-12T16:25
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства при запуске новых нацпроектов должны использоваться максимально эффективно, а результаты должны быть зримыми и понятными для людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по реализации нацпроектов и госпрограмм. В ходе сессии Мишустин напомнил, что в России будут запущены пять новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная и активная жизнь". "Результаты должны быть зримыми и понятными для людей, чтобы в итоге появились тысячи новых современных школ, садов, спортивных сооружений, прошли реновацию многие объекты культуры и высшего образования, чтобы была проведена модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обновление общественного транспорта", – подчеркнул Мишустин. "Задачи большие, на все это потребуется выделение соответствующих ресурсов, ну и, конечно, что тоже очень важно, выстраивание четких планов и систем контроля, чтобы средства расходовались максимально эффективно", - добавил премьер. Он заметил, что это масштабная работа, необходимо увязать все возможные меры с конечными целевыми эффектами и опираться на обратную связь с гражданами, бизнесами и экспертным сообществом. "Эти документы определят основные тренды развития страны на следующие шесть лет, и нужно все очень тщательно, детально проработать, определить конечные эффекты с учетом обозначенных задач в послании президента, на чем в первую очередь сфокусировать усилия и финансы, чтобы наша страна продолжала меняться в лучшую сторону", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240312/tekhnologii-1932515816.html
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михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Мишустин призвал эффективно использовать средства при запуске нацпроектов

Мишустин призвал эффективно использовать средства при запуске новых нацпроектов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства при запуске новых нацпроектов должны использоваться максимально эффективно, а результаты должны быть зримыми и понятными для людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по реализации нацпроектов и госпрограмм.
В ходе сессии Мишустин напомнил, что в России будут запущены пять новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная и активная жизнь".
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"Результаты должны быть зримыми и понятными для людей, чтобы в итоге появились тысячи новых современных школ, садов, спортивных сооружений, прошли реновацию многие объекты культуры и высшего образования, чтобы была проведена модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обновление общественного транспорта", – подчеркнул Мишустин.
"Задачи большие, на все это потребуется выделение соответствующих ресурсов, ну и, конечно, что тоже очень важно, выстраивание четких планов и систем контроля, чтобы средства расходовались максимально эффективно", - добавил премьер.
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Он заметил, что это масштабная работа, необходимо увязать все возможные меры с конечными целевыми эффектами и опираться на обратную связь с гражданами, бизнесами и экспертным сообществом.
"Эти документы определят основные тренды развития страны на следующие шесть лет, и нужно все очень тщательно, детально проработать, определить конечные эффекты с учетом обозначенных задач в послании президента, на чем в первую очередь сфокусировать усилия и финансы, чтобы наша страна продолжала меняться в лучшую сторону", - сказал Мишустин.
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