https://ria.ru/20240312/mishustin-1932513979.html
Мишустин проводит стратегическое совещание с правительством
Мишустин проводит стратегическое совещание с правительством - РИА Новости, 12.03.2024
Мишустин проводит стратегическое совещание с правительством
Премьер России Михаил Мишустин проводит стратегическое совещание с правительством. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:59
2024-03-12T14:59
2024-03-12T14:59
россия
михаил мишустин
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Премьер России Михаил Мишустин проводит стратегическое совещание с правительством.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Мишустин проводит совещание с правительством_12 марта
Мишустин проводит совещание с правительством_12 марта
2024-03-12T14:59
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PT5M36S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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россия, михаил мишустин, видео
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин проводит стратегическое совещание с правительством
Премьер России Михаил Мишустин проводит стратегическое совещание с правительством.
2024-03-12T14:59
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PT5M36S
Премьер России Михаил Мишустин проводит стратегическое совещание с правительством.