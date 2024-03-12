https://ria.ru/20240312/minoborony-1932597201.html

Минобороны показало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы

Минобороны показало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы - РИА Новости, 12.03.2024

Минобороны показало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы

Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Теткино Курской области, в районе которого ВС РФ и ФСБ пресекли попытку прорыва госграницы... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T20:50

2024-03-12T20:50

2024-03-12T21:08

специальная военная операция на украине

россия

курская область

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Теткино Курской области, в районе которого ВС РФ и ФСБ пресекли попытку прорыва госграницы украинскими диверсантами."В поселке городского типа продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт. Местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно", - говорится в сообщении.Во вторник утром подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Обстановка в поселке Теткино Курской области Обстановка в поселке Теткино Курской области 2024-03-12T20:50 true PT1M30S

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россия, курская область, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)