https://ria.ru/20240312/minoborony-1932597201.html
Минобороны показало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы
Минобороны показало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы - РИА Новости, 12.03.2024
Минобороны показало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы
Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Теткино Курской области, в районе которого ВС РФ и ФСБ пресекли попытку прорыва госграницы... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:50
2024-03-12T20:50
2024-03-12T21:08
специальная военная операция на украине
россия
курская область
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932599132_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55118f8ecdf6961338c3ebced8ae4d86.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Теткино Курской области, в районе которого ВС РФ и ФСБ пресекли попытку прорыва госграницы украинскими диверсантами."В поселке городского типа продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт. Местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно", - говорится в сообщении.Во вторник утром подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932599132_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b0cd7190e166d903c68b82db6f1b8c08.jpg
Обстановка в поселке Теткино Курской области
Обстановка в поселке Теткино Курской области
2024-03-12T20:50
true
PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Минобороны показало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы
МО опубликовало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы боевиками