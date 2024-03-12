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Минобороны показало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 12.03.2024 (обновлено: 21:08 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/minoborony-1932597201.html
Минобороны показало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы
Минобороны показало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы - РИА Новости, 12.03.2024
Минобороны показало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы
Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Теткино Курской области, в районе которого ВС РФ и ФСБ пресекли попытку прорыва госграницы... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:50
2024-03-12T21:08
специальная военная операция на украине
россия
курская область
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Теткино Курской области, в районе которого ВС РФ и ФСБ пресекли попытку прорыва госграницы украинскими диверсантами."В поселке городского типа продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт. Местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно", - говорится в сообщении.Во вторник утром подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях.
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россия
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Обстановка в поселке Теткино Курской области
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россия, курская область, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Минобороны показало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы

МО опубликовало кадры из Теткино, где пресекли попытку прорыва границы боевиками

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Теткино Курской области, в районе которого ВС РФ и ФСБ пресекли попытку прорыва госграницы украинскими диверсантами.
© РИА НовостиПоселок Теткино Курской области
Поселок Теткино Курской области
© РИА Новости
Поселок Теткино Курской области
"В поселке городского типа продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт. Местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно", - говорится в сообщении.
Во вторник утром подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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