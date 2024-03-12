https://ria.ru/20240312/mina-1932505491.html

В Горловке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

В Горловке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 12.03.2024

В Горловке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:29

2024-03-12T14:29

2024-03-12T14:29

специальная военная операция на украине

горловка

донбасс

иван приходько

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В поселке шахты имени Гагарина мирный житель Горловки получил ранения, подорвавшись на украинской противопехотной мине нажимного действия "Лепесток", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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горловка

донбасс

донецкая народная республика

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горловка, донбасс, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия