https://ria.ru/20240312/mi-28-1932407188.html

Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ

Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024

Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ

Ударная группа российский вертолётов нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на северодонецком... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T05:05

2024-03-12T05:05

2024-03-12T05:05

специальная военная операция на украине

россия

ми-28

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ударная группа российский вертолётов нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на северодонецком направлении, сообщил командир экипажа боевого вертолета Ми-28 с позывным "Электрик". "Находясь на боевом дежурстве, моему экипажу была поставлена задача по нанесению авиационного удара по заданным координатам противника. В кратчайшие сроки выполнили подготовку к боевой задаче и вылет. Вышли в заданный район, начало боевого пути, подошли на удаление, позволяющее безопасно выполнить применение средств поражения, отработали по заданным координатам, отвернули, вернулись обратно в пункт постоянной дислокации", - приводит Минобороны слова "Электрика". В российском военном ведомстве отметили, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении. В результате боевого применения, все цели были уничтожены. Минобороны также показало видеоролик, где видны подготовка вертолётов на аэродроме, их вылет и выход к точке применения вооружения, нанесение удара с различных ракурсов, а также отстрел тепловых ловушек и возвращение на аэродром. Демонстрируется, как два вертолёта применяют ракеты практически одновременно. Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники опорных пунктов и живой силы противника, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, напомнили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240311/krasnogorovka-1932217640.html

https://ria.ru/20240307/putin-1931710940.html

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россия, ми-28