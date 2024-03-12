МИД Филиппин оценил предложения КНР по Южно-Китайскому морю
МИД Филиппин: некоторые предложения КНР по Южно-Китайскому морю осуществимы
Южно-Китайское море. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Некоторые из предложенных Китаем мер вокруг Южно-Китайского моря являются "в некоторой степени осуществимыми", в то время как многие из них противоречат интересам Филиппин, говорится в заявлении МИД страны.
Министерство иностранных дел заявило, что в 2023 году оно получило от Китая ряд концептуальных документов по различным предложениям, связанным с морским транспортом в Южно-Китайском море, на протяжении многих лет остающимся эпицентром региональной напряженности.
"Хотя несколько предложений были сочтены в некоторой степени осуществимыми, многие из остальных китайских предложений после тщательного изучения, проверки и обсуждения в филиппинском правительстве были признаны противоречащими нашим национальным интересам", — говорится в заявлении МИД Филиппин, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД подчеркнули, что любое соглашение с иностранным правительством должно соответствовать взаимным интересам. Более того, в ведомстве отметили, что поднятые Китаем вопросы были дополнительно обсуждены во время двусторонней консультативной встречи по Южно-Китайскому морю в Шанхае в январе. По словам филиппинского МИД, их сторона подошла к "конфиденциальным" переговорам с Китаем с "предельной искренностью и доброй волей".
"Поэтому мы были удивлены раскрытием Китаем деликатных деталей наших двусторонних переговоров", — говорится в заявлении.
КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.