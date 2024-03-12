Рейтинг@Mail.ru
МИД Филиппин оценил предложения КНР по Южно-Китайскому морю - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 12.03.2024 (обновлено: 10:04 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/mery-1932428249.html
МИД Филиппин оценил предложения КНР по Южно-Китайскому морю
МИД Филиппин оценил предложения КНР по Южно-Китайскому морю - РИА Новости, 12.03.2024
МИД Филиппин оценил предложения КНР по Южно-Китайскому морю
Некоторые из предложенных Китаем мер вокруг Южно-Китайского моря являются "в некоторой степени осуществимыми", в то время как многие из них противоречат... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T09:58
2024-03-12T10:04
в мире
китай
южно-китайское море
филиппины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344768_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_32a8460508950a9ebd4f81f3688229b2.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Некоторые из предложенных Китаем мер вокруг Южно-Китайского моря являются "в некоторой степени осуществимыми", в то время как многие из них противоречат интересам Филиппин, говорится в заявлении МИД страны. Министерство иностранных дел заявило, что в 2023 году оно получило от Китая ряд концептуальных документов по различным предложениям, связанным с морским транспортом в Южно-Китайском море, на протяжении многих лет остающимся эпицентром региональной напряженности. "Хотя несколько предложений были сочтены в некоторой степени осуществимыми, многие из остальных китайских предложений после тщательного изучения, проверки и обсуждения в филиппинском правительстве были признаны противоречащими нашим национальным интересам", — говорится в заявлении МИД Филиппин, опубликованном на сайте ведомства. В МИД подчеркнули, что любое соглашение с иностранным правительством должно соответствовать взаимным интересам. Более того, в ведомстве отметили, что поднятые Китаем вопросы были дополнительно обсуждены во время двусторонней консультативной встречи по Южно-Китайскому морю в Шанхае в январе. По словам филиппинского МИД, их сторона подошла к "конфиденциальным" переговорам с Китаем с "предельной искренностью и доброй волей". "Поэтому мы были удивлены раскрытием Китаем деликатных деталей наших двусторонних переговоров", — говорится в заявлении. КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20240104/kitay-1919685672.html
https://ria.ru/20240201/oblomki-1924715441.html
https://ria.ru/20240131/proniknovenie-1924492876.html
китай
южно-китайское море
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344768_106:0:773:500_1920x0_80_0_0_0726adeca730f57d5fd4e24f529a1e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, южно-китайское море, филиппины
В мире, Китай, Южно-Китайское море, Филиппины
МИД Филиппин оценил предложения КНР по Южно-Китайскому морю

МИД Филиппин: некоторые предложения КНР по Южно-Китайскому морю осуществимы

© Фото : United States NavyЮжно-Китайское море
Южно-Китайское море - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : United States Navy
Южно-Китайское море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Некоторые из предложенных Китаем мер вокруг Южно-Китайского моря являются "в некоторой степени осуществимыми", в то время как многие из них противоречат интересам Филиппин, говорится в заявлении МИД страны.
Министерство иностранных дел заявило, что в 2023 году оно получило от Китая ряд концептуальных документов по различным предложениям, связанным с морским транспортом в Южно-Китайском море, на протяжении многих лет остающимся эпицентром региональной напряженности.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
МИД Китая осудил провокации США и Филиппин в Южно-Китайском море
4 января, 12:12
"Хотя несколько предложений были сочтены в некоторой степени осуществимыми, многие из остальных китайских предложений после тщательного изучения, проверки и обсуждения в филиппинском правительстве были признаны противоречащими нашим национальным интересам", — говорится в заявлении МИД Филиппин, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД подчеркнули, что любое соглашение с иностранным правительством должно соответствовать взаимным интересам. Более того, в ведомстве отметили, что поднятые Китаем вопросы были дополнительно обсуждены во время двусторонней консультативной встречи по Южно-Китайскому морю в Шанхае в январе. По словам филиппинского МИД, их сторона подошла к "конфиденциальным" переговорам с Китаем с "предельной искренностью и доброй волей".
"Поэтому мы были удивлены раскрытием Китаем деликатных деталей наших двусторонних переговоров", — говорится в заявлении.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
КНР предупредила о падении в Южно-Китайском море ракетных обломков
1 февраля, 07:24
КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
Корабль береговой охраны Китая - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В КНР заявили о "проникновении" граждан Филиппин в зону спорного острова
31 января, 06:49
 
В миреКитайЮжно-Китайское мореФилиппины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала