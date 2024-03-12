https://ria.ru/20240312/lukoyl-1932410444.html
В Нижегородской области остановили работу установки "Лукойла"
В Нижегородской области остановили работу установки "Лукойла" - РИА Новости, 12.03.2024
В Нижегородской области остановили работу установки "Лукойла"
Работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области временно остановлена "в связи с инцидентом", сообщается на... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:31
2024-03-12T06:31
2024-03-12T07:46
нижегородская область
экономика
лукойл
кстово
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области временно остановлена "в связи с инцидентом", сообщается на сайте компании."В связи с инцидентом на технологической установке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена. Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", - говорится в сообщении.
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нижегородская область, экономика, лукойл, кстово
Нижегородская область, Экономика, ЛУКОЙЛ, Кстово
В Нижегородской области остановили работу установки "Лукойла"
Работу установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово приостановили