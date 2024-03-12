https://ria.ru/20240312/lukoyl-1932410444.html

В Нижегородской области остановили работу установки "Лукойла"

В Нижегородской области остановили работу установки "Лукойла" - РИА Новости, 12.03.2024

В Нижегородской области остановили работу установки "Лукойла"

Работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области временно остановлена "в связи с инцидентом", сообщается на... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T06:31

2024-03-12T06:31

2024-03-12T07:46

нижегородская область

экономика

лукойл

кстово

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области временно остановлена "в связи с инцидентом", сообщается на сайте компании."В связи с инцидентом на технологической установке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена. Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240311/pozhar-1932257566.html

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нижегородская область, экономика, лукойл, кстово