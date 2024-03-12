https://ria.ru/20240312/kuzbass-1932492813.html
Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе
Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе - РИА Новости, 12.03.2024
Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе
Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания президиума правительства по... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:36
2024-03-12T13:36
2024-03-12T13:36
кемеровская область
россия
сергей цивилев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932493030_0:82:1000:645_1920x0_80_0_0_b6a6c9a325153ea7be4bc8dbfc12d9cb.jpg
КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания президиума правительства по развитию особой экономической зоны "Горная Шория". Участники обсудили поддержку инвестиционных проектов и создание инфраструктуры на территории комплекса. "Мы продолжаем работу по созданию в Шерегеше одного из лучших курортов мира и формируем условия для привлечения инвестиций в туристическую сферу региона. Беспрецедентными мерами станут налоговые льготы для новых инвесторов и предпринимателей, которые запустили проекты с 1 января 2024 года. Это даст дополнительный импульс развитию туризма в Кузбассе", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что по поручению главы региона будет разработан региональный законопроект по введению новых льгот для инвесторов в сфере туризма. "Планируется на 15 лет снизить сумму налога на имущество для всех гостиниц категорий три-пять звезд, которые введены в эксплуатацию с этого года: первые пять лет — на 95%, далее по 10-й год — на 75%; с 11-го по 15-й — на 50%", – говорится в релизе. Кроме того, планируется установить налоговые льготы для резидентов ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Горная Шория". "Ожидается снижение региональной части ставки по налогу на прибыль организаций: беспроцентный период первые пять лет, с шестого по 10-й год — до пяти процентов, с 11 до 20 лет — до 13,5%. Также запланировано освобождение резидентов на 10 лет от уплаты налога на имущество и транспорт, на пять лет — от уплаты земельного налога, применение льготного коэффициента при расчете арендной платы за землю", – уточняется в сообщении. Дополнительно будут расширены льготы для резидентов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. В частности, планируется снизить ставки при применении упрощенной системы налогообложения. На данный момент инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на пять лет (с возможностью продления еще на пять лет), к ним применяется сниженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций с 17 до 13,5% до 2024 года включительно. В том числе предприниматели имеют право применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Также участники заседания обсудили развитие инфраструктуры в Шерегеше, в частности, перераспределение водоснабжения объектов. В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Шерегеше идет строительство и реконструкция очистных сооружений, автомобильных дорог, систем водоснабжения и теплоснабжения. В планах — возведение аэропортового комплекса.
https://ria.ru/20240306/zavod-1931440749.html
https://ria.ru/20240305/aeroport-1931236602.html
https://ria.ru/20240304/sertifikaty-1930978520.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932493030_69:0:958:667_1920x0_80_0_0_5fa5e12c44534336ecef06f13586e90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, россия, сергей цивилев, владимир путин
Кемеровская область, Россия, Сергей Цивилев, Владимир Путин
КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания президиума правительства по развитию особой экономической зоны "Горная Шория".
Участники обсудили поддержку инвестиционных проектов и создание инфраструктуры на территории комплекса.
Завод по глубокой переработке молока построят в Кузбассе
"Мы продолжаем работу по созданию в Шерегеше одного из лучших курортов мира и формируем условия для привлечения инвестиций в туристическую сферу региона. Беспрецедентными мерами станут налоговые льготы для новых инвесторов и предпринимателей, которые запустили проекты с 1 января 2024 года. Это даст дополнительный импульс развитию туризма в Кузбассе", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева
.
Уточняется, что по поручению главы региона будет разработан региональный законопроект по введению новых льгот для инвесторов в сфере туризма.
"Планируется на 15 лет снизить сумму налога на имущество для всех гостиниц категорий три-пять звезд, которые введены в эксплуатацию с этого года: первые пять лет — на 95%, далее по 10-й год — на 75%; с 11-го по 15-й — на 50%", – говорится в релизе.
Кроме того, планируется установить налоговые льготы для резидентов ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Горная Шория".
Аэропорт на курорте "Шерегеш" планируют ввести в 2027 году
"Ожидается снижение региональной части ставки по налогу на прибыль организаций: беспроцентный период первые пять лет, с шестого по 10-й год — до пяти процентов, с 11 до 20 лет — до 13,5%. Также запланировано освобождение резидентов на 10 лет от уплаты налога на имущество и транспорт, на пять лет — от уплаты земельного налога, применение льготного коэффициента при расчете арендной платы за землю", – уточняется в сообщении.
Дополнительно будут расширены льготы для резидентов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. В частности, планируется снизить ставки при применении упрощенной системы налогообложения.
На данный момент инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на пять лет (с возможностью продления еще на пять лет), к ним применяется сниженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций с 17 до 13,5% до 2024 года включительно. В том числе предприниматели имеют право применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.
Также участники заседания обсудили развитие инфраструктуры в Шерегеше, в частности, перераспределение водоснабжения объектов. В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России Владимиром Путиным
, в Шерегеше идет строительство и реконструкция очистных сооружений, автомобильных дорог, систем водоснабжения и теплоснабжения. В планах — возведение аэропортового комплекса.
Почти 700 детей-сирот в Кузбассе реализовали жилищные сертификаты