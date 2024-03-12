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Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе - РИА Новости, 12.03.2024
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13:36 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/kuzbass-1932492813.html
Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе
Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе - РИА Новости, 12.03.2024
Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе
Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания президиума правительства по... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:36
2024-03-12T13:36
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КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания президиума правительства по развитию особой экономической зоны "Горная Шория". Участники обсудили поддержку инвестиционных проектов и создание инфраструктуры на территории комплекса. "Мы продолжаем работу по созданию в Шерегеше одного из лучших курортов мира и формируем условия для привлечения инвестиций в туристическую сферу региона. Беспрецедентными мерами станут налоговые льготы для новых инвесторов и предпринимателей, которые запустили проекты с 1 января 2024 года. Это даст дополнительный импульс развитию туризма в Кузбассе", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что по поручению главы региона будет разработан региональный законопроект по введению новых льгот для инвесторов в сфере туризма. "Планируется на 15 лет снизить сумму налога на имущество для всех гостиниц категорий три-пять звезд, которые введены в эксплуатацию с этого года: первые пять лет — на 95%, далее по 10-й год — на 75%; с 11-го по 15-й — на 50%", – говорится в релизе. Кроме того, планируется установить налоговые льготы для резидентов ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Горная Шория". "Ожидается снижение региональной части ставки по налогу на прибыль организаций: беспроцентный период первые пять лет, с шестого по 10-й год — до пяти процентов, с 11 до 20 лет — до 13,5%. Также запланировано освобождение резидентов на 10 лет от уплаты налога на имущество и транспорт, на пять лет — от уплаты земельного налога, применение льготного коэффициента при расчете арендной платы за землю", – уточняется в сообщении. Дополнительно будут расширены льготы для резидентов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. В частности, планируется снизить ставки при применении упрощенной системы налогообложения. На данный момент инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на пять лет (с возможностью продления еще на пять лет), к ним применяется сниженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций с 17 до 13,5% до 2024 года включительно. В том числе предприниматели имеют право применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Также участники заседания обсудили развитие инфраструктуры в Шерегеше, в частности, перераспределение водоснабжения объектов. В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Шерегеше идет строительство и реконструкция очистных сооружений, автомобильных дорог, систем водоснабжения и теплоснабжения. В планах — возведение аэропортового комплекса.
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кемеровская область, россия, сергей цивилев, владимир путин
Кемеровская область, Россия, Сергей Цивилев, Владимир Путин

Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе

© Фото : Администрация Правительства КузбассаГубернатор Сергей Цивилев на заседании президиума правительства по развитию особой экономической зоны "Горная Шория"
Губернатор Сергей Цивилев на заседании президиума правительства по развитию особой экономической зоны Горная Шория - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Губернатор Сергей Цивилев на заседании президиума правительства по развитию особой экономической зоны "Горная Шория"
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КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Новые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания президиума правительства по развитию особой экономической зоны "Горная Шория".
Участники обсудили поддержку инвестиционных проектов и создание инфраструктуры на территории комплекса.
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"Мы продолжаем работу по созданию в Шерегеше одного из лучших курортов мира и формируем условия для привлечения инвестиций в туристическую сферу региона. Беспрецедентными мерами станут налоговые льготы для новых инвесторов и предпринимателей, которые запустили проекты с 1 января 2024 года. Это даст дополнительный импульс развитию туризма в Кузбассе", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что по поручению главы региона будет разработан региональный законопроект по введению новых льгот для инвесторов в сфере туризма.
"Планируется на 15 лет снизить сумму налога на имущество для всех гостиниц категорий три-пять звезд, которые введены в эксплуатацию с этого года: первые пять лет — на 95%, далее по 10-й год — на 75%; с 11-го по 15-й — на 50%", – говорится в релизе.
Кроме того, планируется установить налоговые льготы для резидентов ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Горная Шория".
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"Ожидается снижение региональной части ставки по налогу на прибыль организаций: беспроцентный период первые пять лет, с шестого по 10-й год — до пяти процентов, с 11 до 20 лет — до 13,5%. Также запланировано освобождение резидентов на 10 лет от уплаты налога на имущество и транспорт, на пять лет — от уплаты земельного налога, применение льготного коэффициента при расчете арендной платы за землю", – уточняется в сообщении.
Дополнительно будут расширены льготы для резидентов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. В частности, планируется снизить ставки при применении упрощенной системы налогообложения.
На данный момент инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на пять лет (с возможностью продления еще на пять лет), к ним применяется сниженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций с 17 до 13,5% до 2024 года включительно. В том числе предприниматели имеют право применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.
Также участники заседания обсудили развитие инфраструктуры в Шерегеше, в частности, перераспределение водоснабжения объектов. В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Шерегеше идет строительство и реконструкция очистных сооружений, автомобильных дорог, систем водоснабжения и теплоснабжения. В планах — возведение аэропортового комплекса.
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Кемеровская областьРоссияСергей ЦивилевВладимир Путин
 
 
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