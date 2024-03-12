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В Крыму отметили интерес к полуострову со стороны западного бизнеса - РИА Новости, 12.03.2024
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05:02 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/krym-1932406842.html
В Крыму отметили интерес к полуострову со стороны западного бизнеса
В Крыму отметили интерес к полуострову со стороны западного бизнеса - РИА Новости, 12.03.2024
В Крыму отметили интерес к полуострову со стороны западного бизнеса
Представители бизнеса ряда западных стран проявляют интерес к инвестированию и работе в Крыму, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T05:02
2024-03-12T05:02
георгий мурадов
россия
турция
сирия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Представители бизнеса ряда западных стран проявляют интерес к инвестированию и работе в Крыму, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "На нас выходят представители бизнеса из многих недружественных нам западных стран, в которых многие предприниматели как раз настроены дружественно. Партнеры говорят нам о прямых репрессивных мерах со стороны властей их стран в отношении нарушителей западных санкций. Тем не менее, бизнес находит способы совершения сделок и осуществления расчетов", - сказал Мурадов агентству. Кроме того, по его словам, в этом году в Крым намечен визит представителей бизнеса из африканских стран. Кроме того, Мурадов предложил Турции возобновить торговое морское сообщение между крымскими и турецкими портами. Также, по его словам, в перспективе можно наладить регулярное торговое судоходство с портами Сирии. Работа в этом направлении также властями республики ведется, добавил он.
https://ria.ru/20240312/krym-1932400930.html
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георгий мурадов, россия, турция, сирия
Георгий Мурадов, Россия, Турция, Сирия
В Крыму отметили интерес к полуострову со стороны западного бизнеса

Постпред Мурадов: представители бизнеса западных стран проявляют интерес к Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Представители бизнеса ряда западных стран проявляют интерес к инвестированию и работе в Крыму, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"На нас выходят представители бизнеса из многих недружественных нам западных стран, в которых многие предприниматели как раз настроены дружественно. Партнеры говорят нам о прямых репрессивных мерах со стороны властей их стран в отношении нарушителей западных санкций. Тем не менее, бизнес находит способы совершения сделок и осуществления расчетов", - сказал Мурадов агентству.
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В Крыму предложили Турции возобновить морское сообщение
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Кроме того, по его словам, в этом году в Крым намечен визит представителей бизнеса из африканских стран.
Кроме того, Мурадов предложил Турции возобновить торговое морское сообщение между крымскими и турецкими портами. Также, по его словам, в перспективе можно наладить регулярное торговое судоходство с портами Сирии. Работа в этом направлении также властями республики ведется, добавил он.
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