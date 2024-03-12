https://ria.ru/20240312/krym-1932406842.html

В Крыму отметили интерес к полуострову со стороны западного бизнеса

В Крыму отметили интерес к полуострову со стороны западного бизнеса - РИА Новости, 12.03.2024

В Крыму отметили интерес к полуострову со стороны западного бизнеса

Представители бизнеса ряда западных стран проявляют интерес к инвестированию и работе в Крыму, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T05:02

2024-03-12T05:02

2024-03-12T05:02

георгий мурадов

россия

турция

сирия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Представители бизнеса ряда западных стран проявляют интерес к инвестированию и работе в Крыму, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "На нас выходят представители бизнеса из многих недружественных нам западных стран, в которых многие предприниматели как раз настроены дружественно. Партнеры говорят нам о прямых репрессивных мерах со стороны властей их стран в отношении нарушителей западных санкций. Тем не менее, бизнес находит способы совершения сделок и осуществления расчетов", - сказал Мурадов агентству. Кроме того, по его словам, в этом году в Крым намечен визит представителей бизнеса из африканских стран. Кроме того, Мурадов предложил Турции возобновить торговое морское сообщение между крымскими и турецкими портами. Также, по его словам, в перспективе можно наладить регулярное торговое судоходство с портами Сирии. Работа в этом направлении также властями республики ведется, добавил он.

https://ria.ru/20240312/krym-1932400930.html

https://ria.ru/20240309/germaniya-1932005582.html

россия

турция

сирия

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георгий мурадов, россия, турция, сирия