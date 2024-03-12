https://ria.ru/20240312/krym-1932406842.html
В Крыму отметили интерес к полуострову со стороны западного бизнеса
В Крыму отметили интерес к полуострову со стороны западного бизнеса - РИА Новости, 12.03.2024
В Крыму отметили интерес к полуострову со стороны западного бизнеса
Представители бизнеса ряда западных стран проявляют интерес к инвестированию и работе в Крыму, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T05:02
2024-03-12T05:02
2024-03-12T05:02
георгий мурадов
россия
турция
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Представители бизнеса ряда западных стран проявляют интерес к инвестированию и работе в Крыму, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "На нас выходят представители бизнеса из многих недружественных нам западных стран, в которых многие предприниматели как раз настроены дружественно. Партнеры говорят нам о прямых репрессивных мерах со стороны властей их стран в отношении нарушителей западных санкций. Тем не менее, бизнес находит способы совершения сделок и осуществления расчетов", - сказал Мурадов агентству. Кроме того, по его словам, в этом году в Крым намечен визит представителей бизнеса из африканских стран. Кроме того, Мурадов предложил Турции возобновить торговое морское сообщение между крымскими и турецкими портами. Также, по его словам, в перспективе можно наладить регулярное торговое судоходство с портами Сирии. Работа в этом направлении также властями республики ведется, добавил он.
https://ria.ru/20240312/krym-1932400930.html
https://ria.ru/20240309/germaniya-1932005582.html
россия
турция
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d27fa2f19a80ce9282ce62d62798395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий мурадов, россия, турция, сирия
Георгий Мурадов, Россия, Турция, Сирия
В Крыму отметили интерес к полуострову со стороны западного бизнеса
Постпред Мурадов: представители бизнеса западных стран проявляют интерес к Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Представители бизнеса ряда западных стран проявляют интерес к инвестированию и работе в Крыму, сообщил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"На нас выходят представители бизнеса из многих недружественных нам западных стран, в которых многие предприниматели как раз настроены дружественно. Партнеры говорят нам о прямых репрессивных мерах со стороны властей их стран в отношении нарушителей западных санкций. Тем не менее, бизнес находит способы совершения сделок и осуществления расчетов", - сказал Мурадов агентству.
В Крыму предложили Турции возобновить морское сообщение
Кроме того, по его словам, в этом году в Крым намечен визит представителей бизнеса из африканских стран.
Кроме того, Мурадов предложил Турции
возобновить торговое морское сообщение между крымскими и турецкими портами. Также, по его словам, в перспективе можно наладить регулярное торговое судоходство с портами Сирии
. Работа в этом направлении также властями республики ведется, добавил он.
В Германии много семейных бизнесов оказались на грани, пишут СМИ