https://ria.ru/20240312/krushenie-1932580619.html

При крушении Ил-76 под Иваново погибли пять оренбургских летчиков

При крушении Ил-76 под Иваново погибли пять оренбургских летчиков - РИА Новости, 12.03.2024

При крушении Ил-76 под Иваново погибли пять оренбургских летчиков

Пять оренбургских летчиков погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:13

2024-03-12T19:13

2024-03-12T19:13

происшествия

оренбург

иваново

воздушно-космические силы россии

ил-76

россия

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УФА, 12 мар — РИА Новости. Пять оренбургских летчиков погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин. Как информировало во вторник Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что среди погибших есть и оренбургские летчики, служившие в 117-м военно-транспортном авиационном полку. В пресс-службе оренбургской мэрии сообщили, что глава города Сергей Салмин выразил соболезнования родным и близким погибших. "На борту находились 16 человек. 5 из них - летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации. Соболезную родным и близким погибших. Они навсегда останутся в нашей памяти, в наших сердцах. Оренбург скорбит вместе с вами", - приводятся слова Салмина.

https://ria.ru/20240312/samolet-1932573695.html

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Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново 2024-03-12T19:13 true PT0M26S

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происшествия, оренбург, иваново, воздушно-космические силы россии, ил-76, россия