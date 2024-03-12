https://ria.ru/20240312/kredit-1932540222.html
Малые технологические компании смогут получить кредит до миллиарда рублей
Малые технологические компании смогут получить кредит до миллиарда рублей - РИА Новости, 12.03.2024
Малые технологические компании смогут получить кредит до миллиарда рублей
Максимально возможная сумма займа для "малых технологических компаний", включённых в соответствующий реестр, в рамках программы льготного кредитования... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:46
2024-03-12T16:46
2024-03-12T16:46
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Максимально возможная сумма займа для "малых технологических компаний", включённых в соответствующий реестр, в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития увеличена до 1 миллиарда рублей, сообщает кабмин РФ со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова. "Программа льготного кредитования под 3% годовых Минэкономразвития России стала доступна высокотехнологичным и инновационным российским компаниям... Также по поручению первого вице-премьера до 1 миллиарда рублей увеличена сумма заемных средств в рамках этой программы для тех малых технологических компаний, которые включены в соответствующий реестр, сообщили в секретариате Андрея Белоусова", - говорится в сообщении. При этом для получения кредита таким компаниям не потребуется проходить экспертизу и предъявлять документы для подтверждения инновационности, уточняется там. Изменения в программу кредитования подготовлены Минэкономразвития совместно с "Корпорацией МСП" по поручению Белоусова. Такие компании могут подавать заявки на получение кредита на льготных условиях через специальный сервис на цифровой платформе "МСП.РФ". Срок рассмотрения заявки составляет до полутора месяцев. По условиям программы ее участники могут привлекать средства по льготной ставке 3% годовых на инвестиционные или оборотные цели. Такую финансовую поддержку могут получить предприятия, использующие при создании продукции технологии из перечня 14 приоритетных высокотехнологичных направлений. В частности, это технологии, связанные с искусственным интеллектом, квантовыми коммуникациями, современными и перспективными сетями мобильной связи, развитием водородной энергетики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп, россия, бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Андрей Белоусов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Корпорация МСП, Россия, Бизнес
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Максимально возможная сумма займа для "малых технологических компаний", включённых в соответствующий реестр, в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития увеличена до 1 миллиарда рублей, сообщает кабмин РФ со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
«
"Программа льготного кредитования под 3% годовых Минэкономразвития России стала доступна высокотехнологичным и инновационным российским компаниям... Также по поручению первого вице-премьера до 1 миллиарда рублей увеличена сумма заемных средств в рамках этой программы для тех малых технологических компаний, которые включены в соответствующий реестр, сообщили в секретариате Андрея Белоусова", - говорится в сообщении.
При этом для получения кредита таким компаниям не потребуется проходить экспертизу и предъявлять документы для подтверждения инновационности, уточняется там.
Изменения в программу кредитования подготовлены Минэкономразвития совместно с "Корпорацией МСП
" по поручению Белоусова. Такие компании могут подавать заявки на получение кредита на льготных условиях через специальный сервис на цифровой платформе "МСП.РФ". Срок рассмотрения заявки составляет до полутора месяцев.
По условиям программы ее участники могут привлекать средства по льготной ставке 3% годовых на инвестиционные или оборотные цели. Такую финансовую поддержку могут получить предприятия, использующие при создании продукции технологии из перечня 14 приоритетных высокотехнологичных направлений. В частности, это технологии, связанные с искусственным интеллектом, квантовыми коммуникациями, современными и перспективными сетями мобильной связи, развитием водородной энергетики.
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