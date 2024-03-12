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Хабаровский предприниматель получил льготный кредит на возведение гостиницы

Хабаровский предприниматель получил льготный кредит на возведение гостиницы - РИА Новости, 12.03.2024

Хабаровский предприниматель получил льготный кредит на возведение гостиницы

Предприниматель строит семиэтажный гостиничный комплекс в Хабаровском крае за счет собственных средств и льготного кредита в 100 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:55

2024-03-12T12:55

2024-03-12T12:55

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Предприниматель строит семиэтажный гостиничный комплекс в Хабаровском крае за счет собственных средств и льготного кредита в 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Речь идет о гостиничном комплексе "Роял-Лайм". Сейчас строится третья гостиница, площадь которой будет больше, чем первые две – "Рояла" и "Лайма". "Строительство нового комплекса началось в январе 2023 года на участке, смежном с ГРК. По проекту предполагается возведение семиэтажного здания с подземной парковкой, где на первом и втором этажах разместится детский центр, на третьем этаже – спортивный клуб, а на четвертом, пятом и шестых этажах – гостиница на 53 номера. Общая площадь комплекса – 12 тысяч квадратных метров", – рассказала руководитель ГРК "Роял-Лайм" Анастасия Иляхина, ее слова приводит пресс-служба. Возведение данного объекта идет с помощью кредитных и собственных средств компании. В прошлом году на строительство этого комплекса был получен банковский кредит в размере 100 миллионов рублей по госпрограмме льготного кредитования МСП "1764+ПСК". В пресс-службе уточнили, что в Хабаровском крае активное развитие внутреннего туризма стимулирует строительство коллективных средств размещения: гостиниц, отелей, глэмпингов. В реализации подобных проектов отельерам помогают госпрограммы льготного кредитования. По информации министерства туризма региона, в 2023 году в Хабаровском крае свыше чем в два раза увеличился туристский поток – впервые он превысил отметку в 1,2 миллиона человек. При этом большая часть туристов, более 750 тысяч человек, предпочла проживание в гостиницах и отелях, что на 40% больше, чем годом ранее. Объем оказанных платных гостиничных услуг возрос на 20% и почти достиг 3,5 миллиарда рублей. Кроме того, значительно возрос процент удовлетворенности доступностью объектов отдыха и туризма у жителей региона. "В развитии туризма важное место занимает современная и удобная инфраструктура, а также качество услуг. Отели, гостиницы и хостелы края – неотъемлемая составляющая индустрии гостеприимства, необходимое количество комфортных средств размещения влияет на то, с какими впечатлениями уедут от нас туристы. В настоящее время на территории края ведется строительство нескольких новых объектов, в ближайшие два года номерной фонд должен пополниться примерно на 350 единиц, а в планах к 2030 году – пополнение еще более чем на 1000 номеров", – сказала министр туризма края Екатерина Пунтус, ее слова приводит пресс-служба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край