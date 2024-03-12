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Три котельные планируют реконструировать в Королеве - РИА Новости, 12.03.2024
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Новости Подмосковья
 
20:58 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/kotelnye-1932597853.html
Три котельные планируют реконструировать в Королеве
Три котельные планируют реконструировать в Королеве - РИА Новости, 12.03.2024
Три котельные планируют реконструировать в Королеве
Три котельные планируется реконструировать в Королеве, модернизацию систем теплоснабжения планируют завершить в 2026-2027 годах, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:58
2024-03-12T20:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
юбилейный
королев
андрей воробьев
жкх
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Три котельные планируется реконструировать в Королеве, модернизацию систем теплоснабжения планируют завершить в 2026-2027 годах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Котельная №3А питает большую часть микрорайона Юбилейный - это 90 многоквартирных домов и 18 социальных объектов. Она была введена в эксплуатацию в 1985 году и за это время значительно устарела. Губернатор сообщил, что объект будет полностью реконструирован с заменой всего оборудования. Здесь установят новые мощные котлы российского производства. Работы завершатся в 2026 году", - отметили в пресс-службе. Также в рамках модернизации системы теплоснабжения в округе планируется реконструировать еще две котельные - "Самаровка" и "Текстильщик". Также планируется провести капремонт линии центрального отопления между котельной №77 и №3А в микрорайоне Юбилейный. Всего планируется заменить порядка 18 километров сетей, капитально отремонтировать водоводы, питающие котельные. Программа модернизации рассчитана до 2027 года. "У нас продолжается реализация большой программы модернизации котельных и сетей в каждом городском округе. В частности, в Королеве будет инвестировано порядка 2,8 миллиарда рублей", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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московская область (подмосковье)
юбилейный
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московская область (подмосковье), юбилейный, королев, андрей воробьев, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Юбилейный, Королев, Андрей Воробьев, ЖКХ

Три котельные планируют реконструировать в Королеве

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМанометр в котельной
Манометр в котельной - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Манометр в котельной
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Три котельные планируется реконструировать в Королеве, модернизацию систем теплоснабжения планируют завершить в 2026-2027 годах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Котельная №3А питает большую часть микрорайона Юбилейный - это 90 многоквартирных домов и 18 социальных объектов. Она была введена в эксплуатацию в 1985 году и за это время значительно устарела. Губернатор сообщил, что объект будет полностью реконструирован с заменой всего оборудования. Здесь установят новые мощные котлы российского производства. Работы завершатся в 2026 году", - отметили в пресс-службе.
Также в рамках модернизации системы теплоснабжения в округе планируется реконструировать еще две котельные - "Самаровка" и "Текстильщик". Также планируется провести капремонт линии центрального отопления между котельной №77 и №3А в микрорайоне Юбилейный. Всего планируется заменить порядка 18 километров сетей, капитально отремонтировать водоводы, питающие котельные. Программа модернизации рассчитана до 2027 года.
"У нас продолжается реализация большой программы модернизации котельных и сетей в каждом городском округе. В частности, в Королеве будет инвестировано порядка 2,8 миллиарда рублей", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЮбилейныйКоролевАндрей ВоробьевЖКХ
 
 
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