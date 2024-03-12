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Три котельные планируют реконструировать в Королеве

Три котельные планируют реконструировать в Королеве - РИА Новости, 12.03.2024

Три котельные планируют реконструировать в Королеве

Три котельные планируется реконструировать в Королеве, модернизацию систем теплоснабжения планируют завершить в 2026-2027 годах, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T20:58

2024-03-12T20:58

2024-03-12T20:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Три котельные планируется реконструировать в Королеве, модернизацию систем теплоснабжения планируют завершить в 2026-2027 годах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Котельная №3А питает большую часть микрорайона Юбилейный - это 90 многоквартирных домов и 18 социальных объектов. Она была введена в эксплуатацию в 1985 году и за это время значительно устарела. Губернатор сообщил, что объект будет полностью реконструирован с заменой всего оборудования. Здесь установят новые мощные котлы российского производства. Работы завершатся в 2026 году", - отметили в пресс-службе. Также в рамках модернизации системы теплоснабжения в округе планируется реконструировать еще две котельные - "Самаровка" и "Текстильщик". Также планируется провести капремонт линии центрального отопления между котельной №77 и №3А в микрорайоне Юбилейный. Всего планируется заменить порядка 18 километров сетей, капитально отремонтировать водоводы, питающие котельные. Программа модернизации рассчитана до 2027 года. "У нас продолжается реализация большой программы модернизации котельных и сетей в каждом городском округе. В частности, в Королеве будет инвестировано порядка 2,8 миллиарда рублей", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

https://ria.ru/20231227/remont-1918551453.html

московская область (подмосковье)

юбилейный

королев

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), юбилейный, королев, андрей воробьев, жкх