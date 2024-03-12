https://ria.ru/20240312/kosovo-1932398828.html

В Россотрудничестве провели сбор средств в помощь сербам в Косово

В Россотрудничестве провели сбор средств в помощь сербам в Косово - РИА Новости, 12.03.2024

В Россотрудничестве провели сбор средств в помощь сербам в Косово

Сбор средств и круглый стол в память о погромах сербского населения в Косово и Метохии прошли в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T01:23

2024-03-12T01:23

2024-03-12T01:23

косово

сербия

югославия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

рцнк

освободительная армия косово

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БЕЛГРАД, 12 мар – РИА Новости. Сбор средств и круглый стол в память о погромах сербского населения в Косово и Метохии прошли в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. В РЦНК, который является представительством Россотрудничества, вечером в понедельник состоялся круглый стол "Косово и Метохия – погром, который продолжается", посвященный 20-летию погромов сербов и их святынь в крае в 2004 году, а также до и после того. К собравшимся, в основном сербской молодежи, обратились публицист Йован Зафирович, глава гуманитарной организации "Косовское Поморавье" Никола Васич, профессор сербского языка из Ораховаца на юго-западе края, автор книги "Косовометохийские голоса" Оливера Радич. Она начала выступление с рассказа о нападении албанских боевиков на села в районе сербского города Ораховац в Косово и Метохии в июле 1998 года, чему была свидетелем. "Все мужчины, которых нашли в этих селах – похищены. Из села при монастыре Зочиште (взорван албанцами с прилегающим кладбищем в 1999 году – ред.) народ, узнав, что произошло в соседних селах, через гору бежал в Велика-Хочу, не успев с собой взять самое необходимое, а монастырь подвергся нападению, монахов увели силой. Через два дня монахов и стариков освободили международные силы, а 43 похищенных серба и четверо ромов (цыган) найдены убитыми в разных канавах", - сказала профессор Радич и уточнила, что сейчас в большинстве этих сел не осталось сербов. Организаторами мероприятия выступили гуманитарное объединение "Сербская молодежь за Косово и Метохию" и РЦНК "Русский дом". Собранные у входа в зал средства направлены на покупку оборудования для роддома в поселке Пасьяне на юге Косово и Метохии. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

https://ria.ru/20240212/kosovo-1926918516.html

https://ria.ru/20240202/kosovo-1925063788.html

https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html

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югославия

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косово, сербия, югославия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рцнк, освободительная армия косово