https://ria.ru/20240312/koronavirus-1932433712.html
В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю
В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю - РИА Новости, 12.03.2024
В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю
Более 23 тысяч случаев коронавируса зарегистрировано в России за десятую неделю 2024 года, что на 11,6% меньше, чем на прошлой неделе, сообщается в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:26
2024-03-12T10:26
2024-03-12T15:45
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774027802_0:97:3071:1824_1920x0_80_0_0_da96e9db71a19db9d3a845b0f8791bd0.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более 23 тысяч случаев коронавируса зарегистрировано в России за десятую неделю 2024 года, что на 11,6% меньше, чем на прошлой неделе, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Также на десятой неделе 2024 года в РФ зарегистрировано более 23 тысяч случаев COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается геновариант "Омикрон". Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. В Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией журналистам сообщили, что за неделю в РФ показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 15,9. Уточняется, что увеличение заболеваемости отмечено в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах большее, чем в среднем по стране.По данным оперштаба, за последнюю неделю в РФ были госпитализированы 2 735 человек с коронавирусом, что на 21,9% меньше в сравнении с предыдущей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение больше, чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.Выздоровело за неделю 25 329 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 6,1% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 65 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20240311/covid-19-1932222657.html
https://ria.ru/20240309/virusy-1932061485.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774027802_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1cf41e379393d8347eb97e1c51d87f66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю
В РФ за неделю более 23 тысяч человек заболели COVID-19, преобладает "омикрон"
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Более 23 тысяч случаев коронавируса зарегистрировано в России за десятую неделю 2024 года, что на 11,6% меньше, чем на прошлой неделе, сообщается в Telegram-канале
Роспотребнадзора.
"Также на десятой неделе 2024 года в РФ зарегистрировано более 23 тысяч случаев COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается геновариант "Омикрон". Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19
В Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией журналистам сообщили, что за неделю в РФ показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 15,9. Уточняется, что увеличение заболеваемости отмечено в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах большее, чем в среднем по стране.
По данным оперштаба, за последнюю неделю в РФ были госпитализированы 2 735 человек с коронавирусом, что на 21,9% меньше в сравнении с предыдущей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение больше, чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 25 329 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 6,1% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 65 человек, уточнили в оперштабе.
Роспотребнадзор высоко оценил готовность России к борьбе с новыми вирусами