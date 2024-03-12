https://ria.ru/20240312/koronavirus-1932433712.html

В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю

В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю - РИА Новости, 12.03.2024

В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю

Более 23 тысяч случаев коронавируса зарегистрировано в России за десятую неделю 2024 года, что на 11,6% меньше, чем на прошлой неделе, сообщается в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:26

2024-03-12T10:26

2024-03-12T15:45

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более 23 тысяч случаев коронавируса зарегистрировано в России за десятую неделю 2024 года, что на 11,6% меньше, чем на прошлой неделе, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Также на десятой неделе 2024 года в РФ зарегистрировано более 23 тысяч случаев COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается геновариант "Омикрон". Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. В Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией журналистам сообщили, что за неделю в РФ показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 15,9. Уточняется, что увеличение заболеваемости отмечено в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах большее, чем в среднем по стране.По данным оперштаба, за последнюю неделю в РФ были госпитализированы 2 735 человек с коронавирусом, что на 21,9% меньше в сравнении с предыдущей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение больше, чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.Выздоровело за неделю 25 329 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 6,1% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 65 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240311/covid-19-1932222657.html

https://ria.ru/20240309/virusy-1932061485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии