Рейтинг@Mail.ru
В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 12.03.2024 (обновлено: 15:45 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/koronavirus-1932433712.html
В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю
В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю - РИА Новости, 12.03.2024
В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю
Более 23 тысяч случаев коронавируса зарегистрировано в России за десятую неделю 2024 года, что на 11,6% меньше, чем на прошлой неделе, сообщается в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:26
2024-03-12T15:45
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774027802_0:97:3071:1824_1920x0_80_0_0_da96e9db71a19db9d3a845b0f8791bd0.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более 23 тысяч случаев коронавируса зарегистрировано в России за десятую неделю 2024 года, что на 11,6% меньше, чем на прошлой неделе, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Также на десятой неделе 2024 года в РФ зарегистрировано более 23 тысяч случаев COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается геновариант "Омикрон". Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. В Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией журналистам сообщили, что за неделю в РФ показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 15,9. Уточняется, что увеличение заболеваемости отмечено в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах большее, чем в среднем по стране.По данным оперштаба, за последнюю неделю в РФ были госпитализированы 2 735 человек с коронавирусом, что на 21,9% меньше в сравнении с предыдущей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение больше, чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.Выздоровело за неделю 25 329 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 6,1% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 65 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20240311/covid-19-1932222657.html
https://ria.ru/20240309/virusy-1932061485.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774027802_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1cf41e379393d8347eb97e1c51d87f66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю

В РФ за неделю более 23 тысяч человек заболели COVID-19, преобладает "омикрон"

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CОVID-19
Медицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CОVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский сотрудник в защитном костюме берет тест на CОVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более 23 тысяч случаев коронавируса зарегистрировано в России за десятую неделю 2024 года, что на 11,6% меньше, чем на прошлой неделе, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"Также на десятой неделе 2024 года в РФ зарегистрировано более 23 тысяч случаев COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается геновариант "Омикрон". Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Девушка в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Инфекционист спрогнозировал эволюцию COVID-19
Вчера, 07:34
В Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией журналистам сообщили, что за неделю в РФ показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 15,9. Уточняется, что увеличение заболеваемости отмечено в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах большее, чем в среднем по стране.
По данным оперштаба, за последнюю неделю в РФ были госпитализированы 2 735 человек с коронавирусом, что на 21,9% меньше в сравнении с предыдущей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение больше, чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 25 329 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 6,1% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 65 человек, уточнили в оперштабе.
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Роспотребнадзор высоко оценил готовность России к борьбе с новыми вирусами
9 марта, 19:35
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала