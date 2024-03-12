https://ria.ru/20240312/korolev-1932572422.html
Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве
Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве - РИА Новости, 12.03.2024
Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве
Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству в Королёве комплексной поликлиники, которая сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:36
2024-03-12T18:36
2024-03-12T18:36
новости подмосковья
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству в Королёве комплексной поликлиники, которая сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену, также в медучреждении будет работать травмпункт на 100 посещений, сообщается в официальном Telegram-канале главы региона. "Сегодня мы в Королёве, где вместе с врачами и почетными жителями города заложили на территории областной больницы первый камень комплексной поликлиники на 1 тысячу посещений в смену. В декабре 2021 года с просьбой о новом медучреждении ко мне обратилась заслуженный врач России Наталья Смирнова — сегодня рабочие вышли на стройплощадку", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. По словам губернатора, новая поликлиника станет большим медучреждением, которое сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену. Также там появится травмпункт на 100 посещений. "В новой поликлинике будут все самые востребованные профили: терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, кардиология, неврология, детская хирургия, офтальмология, стоматология, УЗИ. А еще Центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар на 45 коек", - добавил Воробьев. Завершить строительство медучреждения планируется в первом квартале 2027 года.
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РИА Новости
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королев, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Королев, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству в Королёве комплексной поликлиники, которая сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену, также в медучреждении будет работать травмпункт на 100 посещений, сообщается в официальном Telegram-канале главы региона.
"Сегодня мы в Королёве, где вместе с врачами и почетными жителями города заложили на территории областной больницы первый камень комплексной поликлиники на 1 тысячу посещений в смену. В декабре 2021 года с просьбой о новом медучреждении ко мне обратилась заслуженный врач России
Наталья Смирнова — сегодня рабочие вышли на стройплощадку", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
Поликлинику в Королеве дополнительно оснастят диагностическим оборудованием
По словам губернатора, новая поликлиника станет большим медучреждением, которое сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену. Также там появится травмпункт на 100 посещений.
"В новой поликлинике будут все самые востребованные профили: терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, кардиология, неврология, детская хирургия, офтальмология, стоматология, УЗИ. А еще Центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар на 45 коек", - добавил Воробьев.
Завершить строительство медучреждения планируется в первом квартале 2027 года.