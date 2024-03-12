Рейтинг@Mail.ru
Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:36 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/korolev-1932572422.html
Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве
Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве - РИА Новости, 12.03.2024
Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве
Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству в Королёве комплексной поликлиники, которая сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:36
2024-03-12T18:36
новости подмосковья
королев
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932571165_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11ebfbdfad123409780a289e06c59635.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству в Королёве комплексной поликлиники, которая сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену, также в медучреждении будет работать травмпункт на 100 посещений, сообщается в официальном Telegram-канале главы региона. "Сегодня мы в Королёве, где вместе с врачами и почетными жителями города заложили на территории областной больницы первый камень комплексной поликлиники на 1 тысячу посещений в смену. В декабре 2021 года с просьбой о новом медучреждении ко мне обратилась заслуженный врач России Наталья Смирнова — сегодня рабочие вышли на стройплощадку", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. По словам губернатора, новая поликлиника станет большим медучреждением, которое сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену. Также там появится травмпункт на 100 посещений. "В новой поликлинике будут все самые востребованные профили: терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, кардиология, неврология, детская хирургия, офтальмология, стоматология, УЗИ. А еще Центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар на 45 коек", - добавил Воробьев. Завершить строительство медучреждения планируется в первом квартале 2027 года.
https://ria.ru/20240312/korolev-1932566901.html
королев
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932571165_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_71f11e59e4446b2e9b60c05a61195d3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
королев, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Королев, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве на 1 тыс посещений в смену
Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве на 1 тыс посещений в смену - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве на 1 тыс посещений в смену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству в Королёве комплексной поликлиники, которая сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену, также в медучреждении будет работать травмпункт на 100 посещений, сообщается в официальном Telegram-канале главы региона.
"Сегодня мы в Королёве, где вместе с врачами и почетными жителями города заложили на территории областной больницы первый камень комплексной поликлиники на 1 тысячу посещений в смену. В декабре 2021 года с просьбой о новом медучреждении ко мне обратилась заслуженный врач России Наталья Смирнова — сегодня рабочие вышли на стройплощадку", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Поликлинику в Королеве дополнительно оснастят диагностическим оборудованием
Вчера, 18:09
По словам губернатора, новая поликлиника станет большим медучреждением, которое сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену. Также там появится травмпункт на 100 посещений.
"В новой поликлинике будут все самые востребованные профили: терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, кардиология, неврология, детская хирургия, офтальмология, стоматология, УЗИ. А еще Центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар на 45 коек", - добавил Воробьев.
Завершить строительство медучреждения планируется в первом квартале 2027 года.
 
Новости ПодмосковьяКоролевМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала