https://ria.ru/20240312/korolev-1932572422.html

Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве

Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве - РИА Новости, 12.03.2024

Воробьев дал старт строительству поликлиники в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству в Королёве комплексной поликлиники, которая сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:36

2024-03-12T18:36

2024-03-12T18:36

новости подмосковья

королев

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству в Королёве комплексной поликлиники, которая сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену, также в медучреждении будет работать травмпункт на 100 посещений, сообщается в официальном Telegram-канале главы региона. "Сегодня мы в Королёве, где вместе с врачами и почетными жителями города заложили на территории областной больницы первый камень комплексной поликлиники на 1 тысячу посещений в смену. В декабре 2021 года с просьбой о новом медучреждении ко мне обратилась заслуженный врач России Наталья Смирнова — сегодня рабочие вышли на стройплощадку", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. По словам губернатора, новая поликлиника станет большим медучреждением, которое сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену. Также там появится травмпункт на 100 посещений. "В новой поликлинике будут все самые востребованные профили: терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, кардиология, неврология, детская хирургия, офтальмология, стоматология, УЗИ. А еще Центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар на 45 коек", - добавил Воробьев. Завершить строительство медучреждения планируется в первом квартале 2027 года.

https://ria.ru/20240312/korolev-1932566901.html

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Артем Смирнов

королев, московская область (подмосковье), андрей воробьев