https://ria.ru/20240312/korolev-1932566901.html

Поликлинику в Королеве дополнительно оснастят диагностическим оборудованием

Поликлинику в Королеве дополнительно оснастят диагностическим оборудованием - РИА Новости, 12.03.2024

Поликлинику в Королеве дополнительно оснастят диагностическим оборудованием

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу обновленной после капитального ремонта поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, в этом году... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:09

2024-03-12T18:09

2024-03-12T18:09

новости подмосковья

королев

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу обновленной после капитального ремонта поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, в этом году медучреждение дополнительно оснастят маммографом, УЗИ, оборудованием для функциональной диагностики, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В рамках капремонта были обновлены фасад и внутренние инженерные коммуникации – отопление, водоотведение, водоснабжение, электроснабжение, вентиляция, кондиционирование. Медучреждение оснастили современными ЛОР-комбайном и рентген-аппаратом. В этом году здесь также появится маммограф, УЗИ, оборудование для функциональной диагностики и другое", - отметили в пресс-службе. Капитальный ремонт в поликлинике завершили в конце прошлого года, провести ремонт просили жители. Здание, построенное еще в 1984 году, уже не отвечало современным требованиям. К поликлинике в Юбилейном прикреплены 40 тысяч взрослых и детей. "В обновленном медучреждении созданы не только комфортные условия для пациентов, сюда с удовольствием приходят и новые специалисты. В 2023 и 2024 годах на работу поступили 23 врача, включая самых востребованных участковых терапевтов", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240312/yarmarka-1932542410.html

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Артем Смирнов

королев, московская область (подмосковье), андрей воробьев