Рейтинг@Mail.ru
Поликлинику в Королеве дополнительно оснастят диагностическим оборудованием - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:09 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/korolev-1932566901.html
Поликлинику в Королеве дополнительно оснастят диагностическим оборудованием
Поликлинику в Королеве дополнительно оснастят диагностическим оборудованием - РИА Новости, 12.03.2024
Поликлинику в Королеве дополнительно оснастят диагностическим оборудованием
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу обновленной после капитального ремонта поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, в этом году... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:09
2024-03-12T18:09
новости подмосковья
королев
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863391027_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_f35c1ee7ecff0112c2e40be286262848.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу обновленной после капитального ремонта поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, в этом году медучреждение дополнительно оснастят маммографом, УЗИ, оборудованием для функциональной диагностики, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В рамках капремонта были обновлены фасад и внутренние инженерные коммуникации – отопление, водоотведение, водоснабжение, электроснабжение, вентиляция, кондиционирование. Медучреждение оснастили современными ЛОР-комбайном и рентген-аппаратом. В этом году здесь также появится маммограф, УЗИ, оборудование для функциональной диагностики и другое", - отметили в пресс-службе. Капитальный ремонт в поликлинике завершили в конце прошлого года, провести ремонт просили жители. Здание, построенное еще в 1984 году, уже не отвечало современным требованиям. К поликлинике в Юбилейном прикреплены 40 тысяч взрослых и детей. "В обновленном медучреждении созданы не только комфортные условия для пациентов, сюда с удовольствием приходят и новые специалисты. В 2023 и 2024 годах на работу поступили 23 врача, включая самых востребованных участковых терапевтов", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240312/yarmarka-1932542410.html
королев
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863391027_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7cd2194abd1a84547c54cb2d3ff6fcb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
королев, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Королев, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Поликлинику в Королеве дополнительно оснастят диагностическим оборудованием

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу обновленной после капитального ремонта поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, в этом году медучреждение дополнительно оснастят маммографом, УЗИ, оборудованием для функциональной диагностики, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В рамках капремонта были обновлены фасад и внутренние инженерные коммуникации – отопление, водоотведение, водоснабжение, электроснабжение, вентиляция, кондиционирование. Медучреждение оснастили современными ЛОР-комбайном и рентген-аппаратом. В этом году здесь также появится маммограф, УЗИ, оборудование для функциональной диагностики и другое", - отметили в пресс-службе.
Посетительница и сотрудница на всероссийской ярмарке трудоустройства Работа России. Время возможностей - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Более 200 предприятий поучаствуют в ярмарке вакансий в Подмосковье
Вчера, 16:45
Капитальный ремонт в поликлинике завершили в конце прошлого года, провести ремонт просили жители. Здание, построенное еще в 1984 году, уже не отвечало современным требованиям. К поликлинике в Юбилейном прикреплены 40 тысяч взрослых и детей.
"В обновленном медучреждении созданы не только комфортные условия для пациентов, сюда с удовольствием приходят и новые специалисты. В 2023 и 2024 годах на работу поступили 23 врача, включая самых востребованных участковых терапевтов", - добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяКоролевМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала