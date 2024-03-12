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СМИ: хуситы заявили об ударе по американскому кораблю в Красном море
СМИ: хуситы заявили об ударе по американскому кораблю в Красном море - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ: хуситы заявили об ударе по американскому кораблю в Красном море
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало точным ударом американский корабль Pinocchio в Красном море, сообщает телеканал... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T04:20
2024-03-12T04:20
2024-03-12T04:20
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало точным ударом американский корабль Pinocchio в Красном море, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на йеменское информационное агентство SABA. "Хуситы заявили, что выпустили ракеты по американскому кораблю Pinocchio в Красном море", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того приводятся слова военного представителя хуситов Яхьи Сари о том, что "удар был точным". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. После начала бомбежек Йемена США и Великобританией хуситы объявили своими военными целями их корабли.
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https://ria.ru/20240306/khusity-1931488886.html
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красное море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, йемен, израиль, в мире
Красное море, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Йемен, Израиль, В мире
СМИ: хуситы заявили об ударе по американскому кораблю в Красном море
Al Jazeera: хуситы заявили об ударе по американскому кораблю Pinocchio