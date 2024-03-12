https://ria.ru/20240312/konstitutsiya-1932532199.html

Нарышкин назвал Конституцию России живым документом

Нарышкин назвал Конституцию России живым документом - РИА Новости, 12.03.2024

Нарышкин назвал Конституцию России живым документом

Конституция России - "живой" документ, она может и должна меняться в соответствии с потребностями общества и возникающими новыми вызовами, считает директор... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:12

2024-03-12T16:12

2024-03-12T16:38

общество

россия

сергей нарышкин

конституция рф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Конституция России - "живой" документ, она может и должна меняться в соответствии с потребностями общества и возникающими новыми вызовами, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Время от времени в России раздаются голоса о необходимости поиска национальной идеи, отметил Нарышкин в своей статье в журнале "Разведчик". "На этот счет прозвучало немало предложений, но при тщательном рассмотрении все они сводятся к простым и понятным истинам, записанным в Конституции России. Уверен, что в неотступном следовании Основному закону и состоит наша национальная идея. Желая блага стране и ее гражданам, не требуется "изобретать велосипед", нужно лишь последовательно добиваться воплощения в жизнь положений и норм Конституции с тем, чтобы до конца использовать заложенный в ней ресурс развития", - отметил Нарышкин. "Хочу также напомнить, что Конституция - это "живой" документ, она может и должна меняться в соответствии с актуальными потребностями российского общества и возникающими новыми вызовами", - добавил он.

https://ria.ru/20231215/konstitutsiya-1916114529.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, сергей нарышкин, конституция рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)