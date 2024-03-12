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Нарышкин назвал Конституцию России живым документом - РИА Новости, 12.03.2024
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16:12 12.03.2024 (обновлено: 16:38 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/konstitutsiya-1932532199.html
Нарышкин назвал Конституцию России живым документом
Нарышкин назвал Конституцию России живым документом - РИА Новости, 12.03.2024
Нарышкин назвал Конституцию России живым документом
Конституция России - "живой" документ, она может и должна меняться в соответствии с потребностями общества и возникающими новыми вызовами, считает директор... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:12
2024-03-12T16:38
общество
россия
сергей нарышкин
конституция рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Конституция России - "живой" документ, она может и должна меняться в соответствии с потребностями общества и возникающими новыми вызовами, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Время от времени в России раздаются голоса о необходимости поиска национальной идеи, отметил Нарышкин в своей статье в журнале "Разведчик". "На этот счет прозвучало немало предложений, но при тщательном рассмотрении все они сводятся к простым и понятным истинам, записанным в Конституции России. Уверен, что в неотступном следовании Основному закону и состоит наша национальная идея. Желая блага стране и ее гражданам, не требуется "изобретать велосипед", нужно лишь последовательно добиваться воплощения в жизнь положений и норм Конституции с тем, чтобы до конца использовать заложенный в ней ресурс развития", - отметил Нарышкин. "Хочу также напомнить, что Конституция - это "живой" документ, она может и должна меняться в соответствии с актуальными потребностями российского общества и возникающими новыми вызовами", - добавил он.
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общество, россия, сергей нарышкин, конституция рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Общество, Россия, Сергей Нарышкин, Конституция РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин назвал Конституцию России живым документом

Нарышкин: Конституция может и должна меняться в соответствии с новыми вызовами

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Конституция России - "живой" документ, она может и должна меняться в соответствии с потребностями общества и возникающими новыми вызовами, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Время от времени в России раздаются голоса о необходимости поиска национальной идеи, отметил Нарышкин в своей статье в журнале "Разведчик".
"На этот счет прозвучало немало предложений, но при тщательном рассмотрении все они сводятся к простым и понятным истинам, записанным в Конституции России. Уверен, что в неотступном следовании Основному закону и состоит наша национальная идея. Желая блага стране и ее гражданам, не требуется "изобретать велосипед", нужно лишь последовательно добиваться воплощения в жизнь положений и норм Конституции с тем, чтобы до конца использовать заложенный в ней ресурс развития", - отметил Нарышкин.
"Хочу также напомнить, что Конституция - это "живой" документ, она может и должна меняться в соответствии с актуальными потребностями российского общества и возникающими новыми вызовами", - добавил он.
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ОбществоРоссияСергей НарышкинКонституция РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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