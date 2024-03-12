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Путин назвал консолидацию общества главным оружием России - РИА Новости, 12.03.2024
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17:55 12.03.2024 (обновлено: 18:06 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/konsolidatsiya-1932563379.html
Путин назвал консолидацию общества главным оружием России
Путин назвал консолидацию общества главным оружием России - РИА Новости, 12.03.2024
Путин назвал консолидацию общества главным оружием России
Те, кто рассчитывал подавить Россию экономическими санкциями, вооруженной силой, не учитывали консолидацию российского общества и не могут ее учитывать, потому... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:55
2024-03-12T18:06
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Те, кто рассчитывал подавить Россию экономическими санкциями, вооруженной силой, не учитывали консолидацию российского общества и не могут ее учитывать, потому что для этого надо быть гражданином РФ, частью общей культуры, заявил президент России Владимир Путин."Те люди, которые рассчитывали подавить нас с помощью экономических санкций, с помощью вооруженной силы, они этого не учитывали и учитывать не могут, потому что для того, чтобы это учитывать, надо быть гражданином Российской Федерации и частью нашей общей культуры", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".Он назвал консолидацию и то отношение к Родине, которое демонстрируют бойцы СВО, главным оружием России.
https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html
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россия, владимир путин, общество, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество, Санкции в отношении России
Путин назвал консолидацию общества главным оружием России

Путин: те, кто хотел подавить Россию санкциями, не учли консолидацию общества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Те, кто рассчитывал подавить Россию экономическими санкциями, вооруженной силой, не учитывали консолидацию российского общества и не могут ее учитывать, потому что для этого надо быть гражданином РФ, частью общей культуры, заявил президент России Владимир Путин.
"Те люди, которые рассчитывали подавить нас с помощью экономических санкций, с помощью вооруженной силы, они этого не учитывали и учитывать не могут, потому что для того, чтобы это учитывать, надо быть гражданином Российской Федерации и частью нашей общей культуры", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
Он назвал консолидацию и то отношение к Родине, которое демонстрируют бойцы СВО, главным оружием России.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбществоСанкции в отношении России
 
 
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