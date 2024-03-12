https://ria.ru/20240312/konsolidatsiya-1932563379.html

Путин назвал консолидацию общества главным оружием России

Путин назвал консолидацию общества главным оружием России - РИА Новости, 12.03.2024

Путин назвал консолидацию общества главным оружием России

Те, кто рассчитывал подавить Россию экономическими санкциями, вооруженной силой, не учитывали консолидацию российского общества и не могут ее учитывать, потому... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:55

2024-03-12T17:55

2024-03-12T18:06

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Те, кто рассчитывал подавить Россию экономическими санкциями, вооруженной силой, не учитывали консолидацию российского общества и не могут ее учитывать, потому что для этого надо быть гражданином РФ, частью общей культуры, заявил президент России Владимир Путин."Те люди, которые рассчитывали подавить нас с помощью экономических санкций, с помощью вооруженной силы, они этого не учитывали и учитывать не могут, потому что для того, чтобы это учитывать, надо быть гражданином Российской Федерации и частью нашей общей культуры", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".Он назвал консолидацию и то отношение к Родине, которое демонстрируют бойцы СВО, главным оружием России.

https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество, санкции в отношении россии