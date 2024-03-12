https://ria.ru/20240312/konsolidatsiya-1932563379.html
Путин назвал консолидацию общества главным оружием России
Путин назвал консолидацию общества главным оружием России - РИА Новости, 12.03.2024
Путин назвал консолидацию общества главным оружием России
Те, кто рассчитывал подавить Россию экономическими санкциями, вооруженной силой, не учитывали консолидацию российского общества и не могут ее учитывать, потому... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:55
2024-03-12T17:55
2024-03-12T18:06
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932558201_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_7e503426524bb59d8d1a5064b3ca126e.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Те, кто рассчитывал подавить Россию экономическими санкциями, вооруженной силой, не учитывали консолидацию российского общества и не могут ее учитывать, потому что для этого надо быть гражданином РФ, частью общей культуры, заявил президент России Владимир Путин."Те люди, которые рассчитывали подавить нас с помощью экономических санкций, с помощью вооруженной силы, они этого не учитывали и учитывать не могут, потому что для того, чтобы это учитывать, надо быть гражданином Российской Федерации и частью нашей общей культуры", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".Он назвал консолидацию и то отношение к Родине, которое демонстрируют бойцы СВО, главным оружием России.
https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932558201_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_0d820ba9c3708278ba64c9bea52b55f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество, Санкции в отношении России
Путин назвал консолидацию общества главным оружием России
Путин: те, кто хотел подавить Россию санкциями, не учли консолидацию общества
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Те, кто рассчитывал подавить Россию экономическими санкциями, вооруженной силой, не учитывали консолидацию российского общества и не могут ее учитывать, потому что для этого надо быть гражданином РФ, частью общей культуры, заявил президент России Владимир Путин.
"Те люди, которые рассчитывали подавить нас с помощью экономических санкций, с помощью вооруженной силы, они этого не учитывали и учитывать не могут, потому что для того, чтобы это учитывать, надо быть гражданином Российской Федерации и частью нашей общей культуры", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
Он назвал консолидацию и то отношение к Родине, которое демонстрируют бойцы СВО, главным оружием России.
"Без этого существовать Россия не может": Путин поставил стране цель