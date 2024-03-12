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Конфликт на Украине быстро закончится без помощи США, заявил Пушков - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:24 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/konflikt-1932603756.html
Конфликт на Украине быстро закончится без помощи США, заявил Пушков
Конфликт на Украине быстро закончится без помощи США, заявил Пушков - РИА Новости, 12.03.2024
Конфликт на Украине быстро закончится без помощи США, заявил Пушков
Конфликт на Украине быстро закончится без военной помощи ВСУ от США, в противном случае вырисовывается перспектива долгой и бессмысленной войны, заявил сенатор... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:24
2024-03-12T21:24
специальная военная операция на украине
в мире
сша
алексей пушков
киев
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине быстро закончится без военной помощи ВСУ от США, в противном случае вырисовывается перспектива долгой и бессмысленной войны, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы ЦРУ Роберта Бернса о неспособности Киева воевать без помощи Вашингтона. Бернс ранее заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год. "Из слов Бернса вырисовывается перспектива долгой и бессмысленной войны в случае, если США продолжат помогать Украине, а вот если Киев не получит американскую помощь, военный конфликт сравнительно быстро закончится. И многие жизни будут спасены", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор также отметил, что Бернс своим заявлением фактически подтвердил, что европейские государства не смогут удержать Украину "на плаву" без США - "не хватит ни средств, ни вооружений". "И тем самым по сути согласился с (экс-президентом МША Дональдом) Трампом, что без помощи США конфликт быстро закончится. Трамп, как сообщил (премьер Венгрии) Виктор Орбан, сказал ему, что, став президентом, не даст "ни копейки" Киеву и это положит конец войне", - добавил Пушков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности, открытости Москвы решать проблемы путем переговоров, "это предпочтительный путь". Песков добавил, что призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, сша, алексей пушков, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Алексей Пушков, Киев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина
Конфликт на Украине быстро закончится без помощи США, заявил Пушков

Сенатор Пушков: конфликт на Украине быстро закончится без военной помощи США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине быстро закончится без военной помощи ВСУ от США, в противном случае вырисовывается перспектива долгой и бессмысленной войны, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы ЦРУ Роберта Бернса о неспособности Киева воевать без помощи Вашингтона.
Бернс ранее заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год.
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"Из слов Бернса вырисовывается перспектива долгой и бессмысленной войны в случае, если США продолжат помогать Украине, а вот если Киев не получит американскую помощь, военный конфликт сравнительно быстро закончится. И многие жизни будут спасены", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что Бернс своим заявлением фактически подтвердил, что европейские государства не смогут удержать Украину "на плаву" без США - "не хватит ни средств, ни вооружений".
"И тем самым по сути согласился с (экс-президентом МША Дональдом) Трампом, что без помощи США конфликт быстро закончится. Трамп, как сообщил (премьер Венгрии) Виктор Орбан, сказал ему, что, став президентом, не даст "ни копейки" Киеву и это положит конец войне", - добавил Пушков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности, открытости Москвы решать проблемы путем переговоров, "это предпочтительный путь". Песков добавил, что призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШААлексей ПушковКиевВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Украина
 
 
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