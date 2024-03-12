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Запад в ОЗХО не смог опровергнуть данные о применении Киевом химоружия - РИА Новости, 12.03.2024
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20:12 12.03.2024 (обновлено: 20:13 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/khimoruzhie-1932591551.html
Запад в ОЗХО не смог опровергнуть данные о применении Киевом химоружия
Запад в ОЗХО не смог опровергнуть данные о применении Киевом химоружия - РИА Новости, 12.03.2024
Запад в ОЗХО не смог опровергнуть данные о применении Киевом химоружия
Представители Запада в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли опровергнуть данные РФ об использовании украинскими военнослужащими... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:12
2024-03-12T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
гаага
нидерланды
владимир тарабрин
вооруженные силы украины
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Представители Запада в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли опровергнуть данные РФ об использовании украинскими военнослужащими токсичных химикатов, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. В Гааге с 5 по 8 марта прошла 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО. Как рассказал агентству Тарабрин, накануне заседания российская сторона направила в Техсекретариат организации ноту с просьбой распространить среди государств-участников Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) имеющуюся у РФ свежую информацию относительно применения ВСУ токсичных химикатов. "Более того, мы организовали в штаб-квартире ОЗХО брифинг с демонстрацией имеющихся в нашем распоряжении материалов. Мероприятие вызвало живой интерес у неангажированных государств-членов ОЗХО, его посетили порядка 20 делегаций развивающихся стран. Представители западного лагеря на наше мероприятие не пришли. Что не помешало им привычно назвать предоставленные нами сведения российской дезинформацией и пропагандой. Однако как-либо опровергнуть нас они не смогли", - сообщил постоянный представитель РФ. По его словам, российская делегация подчеркивала, что Россия обладает достаточной технической экспертизой для проведения анализа и расследования случаев применения украинской стороной токсичных химикатов. "При этом в соответствии с нашими обязательствами по Конвенции, а также российским законодательством проводятся тщательные расследования всех зафиксированных случаев нарушения Киевом КЗХО. По итогам такой работы будут предприняты необходимые шаги, предусмотренные нашим внутренним законодательством и взятыми на себя международными обязательствами", - добавил Владимир Тарабрин.
https://ria.ru/20240219/nastuplenie-1928222483.html
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в мире, россия, гаага, нидерланды, владимир тарабрин, вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Гаага, Нидерланды, Владимир Тарабрин, Вооруженные силы Украины, Организация по запрещению химического оружия
Запад в ОЗХО не смог опровергнуть данные о применении Киевом химоружия

Тарабрин: Запад в ОЗХО не смог опровергнуть данные о применении Киевом химоружия

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Представители Запада в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли опровергнуть данные РФ об использовании украинскими военнослужащими токсичных химикатов, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.
В Гааге с 5 по 8 марта прошла 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО. Как рассказал агентству Тарабрин, накануне заседания российская сторона направила в Техсекретариат организации ноту с просьбой распространить среди государств-участников Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) имеющуюся у РФ свежую информацию относительно применения ВСУ токсичных химикатов.
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"Более того, мы организовали в штаб-квартире ОЗХО брифинг с демонстрацией имеющихся в нашем распоряжении материалов. Мероприятие вызвало живой интерес у неангажированных государств-членов ОЗХО, его посетили порядка 20 делегаций развивающихся стран. Представители западного лагеря на наше мероприятие не пришли. Что не помешало им привычно назвать предоставленные нами сведения российской дезинформацией и пропагандой. Однако как-либо опровергнуть нас они не смогли", - сообщил постоянный представитель РФ.
По его словам, российская делегация подчеркивала, что Россия обладает достаточной технической экспертизой для проведения анализа и расследования случаев применения украинской стороной токсичных химикатов.
"При этом в соответствии с нашими обязательствами по Конвенции, а также российским законодательством проводятся тщательные расследования всех зафиксированных случаев нарушения Киевом КЗХО. По итогам такой работы будут предприняты необходимые шаги, предусмотренные нашим внутренним законодательством и взятыми на себя международными обязательствами", - добавил Владимир Тарабрин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГаагаНидерландыВладимир ТарабринВооруженные силы УкраиныОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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