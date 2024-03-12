Запад в ОЗХО не смог опровергнуть данные о применении Киевом химоружия
Тарабрин: Запад в ОЗХО не смог опровергнуть данные о применении Киевом химоружия
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Представители Запада в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли опровергнуть данные РФ об использовании украинскими военнослужащими токсичных химикатов, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.
В Гааге с 5 по 8 марта прошла 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО. Как рассказал агентству Тарабрин, накануне заседания российская сторона направила в Техсекретариат организации ноту с просьбой распространить среди государств-участников Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) имеющуюся у РФ свежую информацию относительно применения ВСУ токсичных химикатов.
"Более того, мы организовали в штаб-квартире ОЗХО брифинг с демонстрацией имеющихся в нашем распоряжении материалов. Мероприятие вызвало живой интерес у неангажированных государств-членов ОЗХО, его посетили порядка 20 делегаций развивающихся стран. Представители западного лагеря на наше мероприятие не пришли. Что не помешало им привычно назвать предоставленные нами сведения российской дезинформацией и пропагандой. Однако как-либо опровергнуть нас они не смогли", - сообщил постоянный представитель РФ.
По его словам, российская делегация подчеркивала, что Россия обладает достаточной технической экспертизой для проведения анализа и расследования случаев применения украинской стороной токсичных химикатов.
"При этом в соответствии с нашими обязательствами по Конвенции, а также российским законодательством проводятся тщательные расследования всех зафиксированных случаев нарушения Киевом КЗХО. По итогам такой работы будут предприняты необходимые шаги, предусмотренные нашим внутренним законодательством и взятыми на себя международными обязательствами", - добавил Владимир Тарабрин.