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Более 126 тысяч человек посетили Театрального катка в Химках этой зимой - РИА Новости, 12.03.2024
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15:04 12.03.2024 (обновлено: 15:05 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/khimki-1932515167.html
Более 126 тысяч человек посетили Театрального катка в Химках этой зимой
Более 126 тысяч человек посетили Театрального катка в Химках этой зимой - РИА Новости, 12.03.2024
Более 126 тысяч человек посетили Театрального катка в Химках этой зимой
Театральный каток в Химках за зимний сезон посетили более 126 тысяч жителей, что стало рекордом по числу гостей за все пять сезонов его работы, сообщает... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:04
2024-03-12T15:05
химки
татьяна навка
петр чернышев
илья авербух
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Театральный каток в Химках за зимний сезон посетили более 126 тысяч жителей, что стало рекордом по числу гостей за все пять сезонов его работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа. На площадке провели 38 ярких шоу-программ и постановок от знаменитых фигуристов Татьяны Навки, Петра Чернышева, Ильи Авербуха. На сцене катка выступали популярные артисты и блогеры — Amirchik, Александр Ягья, Ромарио и другие. Заключительный сеанс пятого юбилейного сезона на ледовой площадке проведут 17 марта. Визитная карточка масштабной шоу-программы пятого сезона Театрального катка — ледовый спектакль "Чемпионы" Ильи Авербуха. В ледовом спектакле приняли участие известные фигуристы Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Шабалин, Артем Федорченко, Оксана Домнина и другие. Шоу-программа дала старт мероприятиям в рамках проекта губернатора "Зима в Подмосковье" в Химках, говорится в сообщении. "Главная ледовая площадка Химок ежегодно собирает десятки тысяч химчан. По традиции каждый сезон в рамках проекта "Зима в Подмосковье" для жителей и гостей округа здесь выступают главные звезды фигурного катания, артисты, популярные исполнители. Каждый год мы стараемся радовать химчан разнообразной культурной программой", — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, слова которого привели в пресс-службе. Продолжила серию шоу-программ на катке — ледовая постановка "Байки русской балалайки" Татьяны Навки и Петра Чернышева. Кроме того, популярностью у гостей пользовались и музыкальные концерты от популярных исполнителей. Со своими авторскими программами на сцене площадки выступали Роман Луговых, коллектив "Лада Фолк", вокалист "Паскаль", дуэт "Баян Микс", гитарист Виктор Зинчук, добавили в пресс-службе.
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химки, татьяна навка, петр чернышев, илья авербух
Химки, Татьяна Навка, Петр Чернышев, Илья Авербух

Более 126 тысяч человек посетили Театрального катка в Химках этой зимой

© Фото : администрация городского округа ХимкиБолее 126 тысяч человек посетили Театрального катка в Химках этой зимой
Более 126 тысяч человек посетили Театрального катка в Химках этой зимой - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : администрация городского округа Химки
Более 126 тысяч человек посетили Театрального катка в Химках этой зимой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Театральный каток в Химках за зимний сезон посетили более 126 тысяч жителей, что стало рекордом по числу гостей за все пять сезонов его работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На площадке провели 38 ярких шоу-программ и постановок от знаменитых фигуристов Татьяны Навки, Петра Чернышева, Ильи Авербуха. На сцене катка выступали популярные артисты и блогеры — Amirchik, Александр Ягья, Ромарио и другие. Заключительный сеанс пятого юбилейного сезона на ледовой площадке проведут 17 марта.
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Визитная карточка масштабной шоу-программы пятого сезона Театрального катка — ледовый спектакль "Чемпионы" Ильи Авербуха. В ледовом спектакле приняли участие известные фигуристы Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Шабалин, Артем Федорченко, Оксана Домнина и другие. Шоу-программа дала старт мероприятиям в рамках проекта губернатора "Зима в Подмосковье" в Химках, говорится в сообщении.
"Главная ледовая площадка Химок ежегодно собирает десятки тысяч химчан. По традиции каждый сезон в рамках проекта "Зима в Подмосковье" для жителей и гостей округа здесь выступают главные звезды фигурного катания, артисты, популярные исполнители. Каждый год мы стараемся радовать химчан разнообразной культурной программой", — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, слова которого привели в пресс-службе.
Продолжила серию шоу-программ на катке — ледовая постановка "Байки русской балалайки" Татьяны Навки и Петра Чернышева. Кроме того, популярностью у гостей пользовались и музыкальные концерты от популярных исполнителей. Со своими авторскими программами на сцене площадки выступали Роман Луговых, коллектив "Лада Фолк", вокалист "Паскаль", дуэт "Баян Микс", гитарист Виктор Зинчук, добавили в пресс-службе.
 
ХимкиТатьяна НавкаПетр ЧернышевИлья Авербух
 
 
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