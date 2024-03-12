https://ria.ru/20240312/khimki-1932515167.html

Более 126 тысяч человек посетили Театрального катка в Химках этой зимой

Более 126 тысяч человек посетили Театрального катка в Химках этой зимой - РИА Новости, 12.03.2024

Более 126 тысяч человек посетили Театрального катка в Химках этой зимой

Театральный каток в Химках за зимний сезон посетили более 126 тысяч жителей, что стало рекордом по числу гостей за все пять сезонов его работы, сообщает... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:04

2024-03-12T15:04

2024-03-12T15:05

химки

татьяна навка

петр чернышев

илья авербух

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Театральный каток в Химках за зимний сезон посетили более 126 тысяч жителей, что стало рекордом по числу гостей за все пять сезонов его работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа. На площадке провели 38 ярких шоу-программ и постановок от знаменитых фигуристов Татьяны Навки, Петра Чернышева, Ильи Авербуха. На сцене катка выступали популярные артисты и блогеры — Amirchik, Александр Ягья, Ромарио и другие. Заключительный сеанс пятого юбилейного сезона на ледовой площадке проведут 17 марта. Визитная карточка масштабной шоу-программы пятого сезона Театрального катка — ледовый спектакль "Чемпионы" Ильи Авербуха. В ледовом спектакле приняли участие известные фигуристы Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Шабалин, Артем Федорченко, Оксана Домнина и другие. Шоу-программа дала старт мероприятиям в рамках проекта губернатора "Зима в Подмосковье" в Химках, говорится в сообщении. "Главная ледовая площадка Химок ежегодно собирает десятки тысяч химчан. По традиции каждый сезон в рамках проекта "Зима в Подмосковье" для жителей и гостей округа здесь выступают главные звезды фигурного катания, артисты, популярные исполнители. Каждый год мы стараемся радовать химчан разнообразной культурной программой", — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, слова которого привели в пресс-службе. Продолжила серию шоу-программ на катке — ледовая постановка "Байки русской балалайки" Татьяны Навки и Петра Чернышева. Кроме того, популярностью у гостей пользовались и музыкальные концерты от популярных исполнителей. Со своими авторскими программами на сцене площадки выступали Роман Луговых, коллектив "Лада Фолк", вокалист "Паскаль", дуэт "Баян Микс", гитарист Виктор Зинчук, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240215/diagnostika-1927621334.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, татьяна навка, петр чернышев, илья авербух