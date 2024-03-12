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ОЗХО проверит данные России о применении токсичных химикатов Украиной

ОЗХО проверит данные России о применении токсичных химикатов Украиной - РИА Новости, 12.03.2024

ОЗХО проверит данные России о применении токсичных химикатов Украиной

Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) фиксирует и проверяет предоставленные Россией данные о применении ВСУ токсичных химикатов,... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T20:28

2024-03-12T20:28

2024-03-12T20:28

специальная военная операция на украине

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владимир тарабрин

организация по запрещению химического оружия

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ГААГА, 12 мар — РИА Новости. Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) фиксирует и проверяет предоставленные Россией данные о применении ВСУ токсичных химикатов, Москва рассчитывает на взвешенную позицию, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. В Гааге с 5 по 8 марта прошла 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО. Как рассказал агентству Тарабрин, накануне заседания российская сторона направила в Техсекретариат организации ноту с просьбой распространить среди государств-участников Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) имеющуюся у РФ свежую информацию относительно применения ВСУ токсичных химикатов. "Технический секретариат (ОЗХО) пока фиксирует информацию, предоставляемую российской стороной, и проводит ее проверку. Рассчитываем, что он будет придерживаться взвешенной позиции, профессионально и в деполитизированном ключе реагировать на передаваемые в его распоряжение факты", - сообщил постпред РФ при организации. Как сообщал в преддверии сессии исполсовета ОЗХО замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, министерство обороны РФ совместно с российскими спецслужбами неоднократно фиксировало инциденты с применением украинскими боевиками химических веществ против российских военных в зоне СВО, представляло развернутые доклады по данному поводу. В частности, отметил Лысогорский, в сентябре 2023 года в Запорожской области был задокументирован факт применения украинскими спецслужбами в террористических целях боевого отравляющего вещества.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

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в мире, россия, москва, нидерланды, кирилл лысогорский, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)