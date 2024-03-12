Рейтинг@Mail.ru
ОЗХО проверит данные России о применении токсичных химикатов Украиной - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/khimikaty-1932594889.html
ОЗХО проверит данные России о применении токсичных химикатов Украиной
ОЗХО проверит данные России о применении токсичных химикатов Украиной - РИА Новости, 12.03.2024
ОЗХО проверит данные России о применении токсичных химикатов Украиной
Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) фиксирует и проверяет предоставленные Россией данные о применении ВСУ токсичных химикатов,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:28
2024-03-12T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
нидерланды
кирилл лысогорский
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg
ГААГА, 12 мар — РИА Новости. Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) фиксирует и проверяет предоставленные Россией данные о применении ВСУ токсичных химикатов, Москва рассчитывает на взвешенную позицию, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. В Гааге с 5 по 8 марта прошла 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО. Как рассказал агентству Тарабрин, накануне заседания российская сторона направила в Техсекретариат организации ноту с просьбой распространить среди государств-участников Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) имеющуюся у РФ свежую информацию относительно применения ВСУ токсичных химикатов. "Технический секретариат (ОЗХО) пока фиксирует информацию, предоставляемую российской стороной, и проводит ее проверку. Рассчитываем, что он будет придерживаться взвешенной позиции, профессионально и в деполитизированном ключе реагировать на передаваемые в его распоряжение факты", - сообщил постпред РФ при организации. Как сообщал в преддверии сессии исполсовета ОЗХО замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, министерство обороны РФ совместно с российскими спецслужбами неоднократно фиксировало инциденты с применением украинскими боевиками химических веществ против российских военных в зоне СВО, представляло развернутые доклады по данному поводу. В частности, отметил Лысогорский, в сентябре 2023 года в Запорожской области был задокументирован факт применения украинскими спецслужбами в террористических целях боевого отравляющего вещества.
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
россия
москва
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7c4a836d483e8b412b9d27958aa8771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, нидерланды, кирилл лысогорский, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Нидерланды, Кирилл Лысогорский, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
ОЗХО проверит данные России о применении токсичных химикатов Украиной

Тарабрин: ОЗХО проверит данные РФ о применении токсичных химикатов Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 12 мар — РИА Новости. Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) фиксирует и проверяет предоставленные Россией данные о применении ВСУ токсичных химикатов, Москва рассчитывает на взвешенную позицию, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.
В Гааге с 5 по 8 марта прошла 105-я сессия исполнительного совета ОЗХО. Как рассказал агентству Тарабрин, накануне заседания российская сторона направила в Техсекретариат организации ноту с просьбой распространить среди государств-участников Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) имеющуюся у РФ свежую информацию относительно применения ВСУ токсичных химикатов.
"Технический секретариат (ОЗХО) пока фиксирует информацию, предоставляемую российской стороной, и проводит ее проверку. Рассчитываем, что он будет придерживаться взвешенной позиции, профессионально и в деполитизированном ключе реагировать на передаваемые в его распоряжение факты", - сообщил постпред РФ при организации.
Как сообщал в преддверии сессии исполсовета ОЗХО замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, министерство обороны РФ совместно с российскими спецслужбами неоднократно фиксировало инциденты с применением украинскими боевиками химических веществ против российских военных в зоне СВО, представляло развернутые доклады по данному поводу. В частности, отметил Лысогорский, в сентябре 2023 года в Запорожской области был задокументирован факт применения украинскими спецслужбами в террористических целях боевого отравляющего вещества.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Новые "подарки" для ВСУ. С чем столкнутся российские военные
22 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваНидерландыКирилл ЛысогорскийВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы УкраиныМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала