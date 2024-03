https://ria.ru/20240312/karmen-1932409936.html

Умер автор хита All by myself

Умер автор хита All by myself - РИА Новости, 12.03.2024

Умер автор хита All by myself

Американский поп-певец Эрик Кармен, наиболее известный как автор хита 1970-х годов All by myself, умер в возрасте 74 лет, сообщили представители музыканта. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T06:23

2024-03-12T06:23

2024-03-12T09:13

культура

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932420663_0:76:227:203_1920x0_80_0_0_fb72102df75faea291a0cb73dbcce147.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Американский поп-певец Эрик Кармен, наиболее известный как автор хита 1970-х годов All by myself, умер в возрасте 74 лет, сообщили представители музыканта. "С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных", - следует из сообщения на сайте исполнителя. Кармен также написал песню Hungry Eyes, ставшую знаменитой в качестве саундтрека к фильму "Грязные танцы".

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша