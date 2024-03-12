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Бизнесменам Камчатки помогут с продвижением бренда в рамках нацпроекта - РИА Новости, 12.03.2024
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13:32 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/kamchatka-1932487654.html
Бизнесменам Камчатки помогут с продвижением бренда в рамках нацпроекта
Бизнесменам Камчатки помогут с продвижением бренда в рамках нацпроекта - РИА Новости, 12.03.2024
Бизнесменам Камчатки помогут с продвижением бренда в рамках нацпроекта
Предпринимателям Камчатского края помогут с продвижением бренда и расширением сферы деятельности в рамках национального проекта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:32
2024-03-12T13:32
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Предпринимателям Камчатского края помогут с продвижением бренда и расширением сферы деятельности в рамках национального проекта, сообщает пресс-служба министерства экономического развития края. Прием заявок от бизнесменов на получение комплексных услуг ведется в краевом центре "Мой бизнес". Предпринимателям региона окажут помощь с продвижением бренда, цифровизацией бизнес-процессов и расширением сферы деятельности в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Получателями могут стать субъекты МСП, которые зарегистрированы и ведут деятельность на территории региона, в том числе социальные предприятия и участники территориальных кластеров. В числе мер поддержки: наставничество; изготовление и размещение видеосюжета, видеоролика, ролика на радио; настройка контекстной или таргетированной рекламы; настройка CRM; фотосъемка, видеосъемка бизнес-процесса; продвижение в социальной сети "ВКонтакте"; автоматизация бизнес-процессов; печать полиграфической продукции; услуга по классификации средств размещения; проведение информационной кампании; создание сайта; разработка бизнес-плана; регистрация товарного знака; разработка логотипа; проведение маркетинговых исследований; сертификация; настройка СБИС и многое другое. Господдержку предоставляют частично на платной основе, софинансирование со стороны получателей составляет 20%. Заявитель может получить не больше двух услуг в год. "В прошлом году данным инструментом поддержки воспользовались более 280 собственников бизнеса полуострова. Центр "Мой бизнес" помог предпринимателям региона создать сайты, сертифицировать продукцию, зарегистрировать товарные знаки, разработать логотипы, настроить таргетированную и контекстную рекламу, изготовить полиграфическую продукцию, автоматизировать бизнес-процессы, провести информационную кампанию. В этом году перечень услуг пополнился новыми направлениями", – сказала директор АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Богаевская, ее слова приводит пресс-служба. В этом году предоставление комплексных услуг центром "Мой бизнес" Камчатского края будет реализовано при условии, что заявитель зарегистрирован на цифровой платформе МСП.РФ.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , камчатский край, камчатка
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Камчатский край, Камчатка

Бизнесменам Камчатки помогут с продвижением бренда в рамках нацпроекта

© iStock.com / Milan MarkovicМужчина пользуется ноутбуком на веранде
Мужчина пользуется ноутбуком на веранде - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© iStock.com / Milan Markovic
Мужчина пользуется ноутбуком на веранде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Предпринимателям Камчатского края помогут с продвижением бренда и расширением сферы деятельности в рамках национального проекта, сообщает пресс-служба министерства экономического развития края.
Прием заявок от бизнесменов на получение комплексных услуг ведется в краевом центре "Мой бизнес". Предпринимателям региона окажут помощь с продвижением бренда, цифровизацией бизнес-процессов и расширением сферы деятельности в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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Получателями могут стать субъекты МСП, которые зарегистрированы и ведут деятельность на территории региона, в том числе социальные предприятия и участники территориальных кластеров.
В числе мер поддержки: наставничество; изготовление и размещение видеосюжета, видеоролика, ролика на радио; настройка контекстной или таргетированной рекламы; настройка CRM; фотосъемка, видеосъемка бизнес-процесса; продвижение в социальной сети "ВКонтакте"; автоматизация бизнес-процессов; печать полиграфической продукции; услуга по классификации средств размещения; проведение информационной кампании; создание сайта; разработка бизнес-плана; регистрация товарного знака; разработка логотипа; проведение маркетинговых исследований; сертификация; настройка СБИС и многое другое.
Господдержку предоставляют частично на платной основе, софинансирование со стороны получателей составляет 20%. Заявитель может получить не больше двух услуг в год.
"В прошлом году данным инструментом поддержки воспользовались более 280 собственников бизнеса полуострова. Центр "Мой бизнес" помог предпринимателям региона создать сайты, сертифицировать продукцию, зарегистрировать товарные знаки, разработать логотипы, настроить таргетированную и контекстную рекламу, изготовить полиграфическую продукцию, автоматизировать бизнес-процессы, провести информационную кампанию. В этом году перечень услуг пополнился новыми направлениями", – сказала директор АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Богаевская, ее слова приводит пресс-служба.
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В этом году предоставление комплексных услуг центром "Мой бизнес" Камчатского края будет реализовано при условии, что заявитель зарегистрирован на цифровой платформе МСП.РФ.
 
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