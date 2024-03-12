В Саратовской области проверяют информацию об избиении подростка в автобусе
СК и прокуратура проверяют данные об избиении подростка водителем в Балашове
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Следователи и прокуроры проводят проверки по сообщению о том, что водитель автобуса в городе Балашове Саратовской области вытолкал из салона и ударил подростка, который не смог расплатиться за проезд транспортной картой, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура.
"Надзорное ведомство начало проверку по факту противоправных действий водителя общественного транспорта в Балашове... Предварительно установлено, что вчера, 11 марта 2024 года, примерно в 17.00 (16.00 мск) в Балашове на остановке "Горная" водитель автобуса маршрута №9 высадил 17-летнего подростка за то, что тот не смог расплатиться за проезд, после чего толкал его и нанес удар ногой. В настоящее время установлены личности водителя и несовершеннолетнего", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам проверки, заверили в ведомстве.
Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что следователи начали процессуальную проверку сообщения в соцсетях о возможных неправомерных действиях водителя автобуса. "Согласно размещенным сведениям, в городе Балашове водитель автобуса нанес телесные повреждения несовершеннолетнему. Подросток вышел из автобуса, поскольку ему не удалось расплатиться транспортной картой из-за несработавшего терминала", - отмечается в сообщении.