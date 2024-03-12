https://ria.ru/20240312/izbienie-1932496937.html

В Саратовской области проверяют информацию об избиении подростка в автобусе

В Саратовской области проверяют информацию об избиении подростка в автобусе - РИА Новости, 12.03.2024

В Саратовской области проверяют информацию об избиении подростка в автобусе

Следователи и прокуроры проводят проверки по сообщению о том, что водитель автобуса в городе Балашове Саратовской области вытолкал из салона и ударил подростка, РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:56

2024-03-12T13:56

2024-03-12T13:56

происшествия

балашов

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Следователи и прокуроры проводят проверки по сообщению о том, что водитель автобуса в городе Балашове Саратовской области вытолкал из салона и ударил подростка, который не смог расплатиться за проезд транспортной картой, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура. "Надзорное ведомство начало проверку по факту противоправных действий водителя общественного транспорта в Балашове... Предварительно установлено, что вчера, 11 марта 2024 года, примерно в 17.00 (16.00 мск) в Балашове на остановке "Горная" водитель автобуса маршрута №9 высадил 17-летнего подростка за то, что тот не смог расплатиться за проезд, после чего толкал его и нанес удар ногой. В настоящее время установлены личности водителя и несовершеннолетнего", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам проверки, заверили в ведомстве. Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что следователи начали процессуальную проверку сообщения в соцсетях о возможных неправомерных действиях водителя автобуса. "Согласно размещенным сведениям, в городе Балашове водитель автобуса нанес телесные повреждения несовершеннолетнему. Подросток вышел из автобуса, поскольку ему не удалось расплатиться транспортной картой из-за несработавшего терминала", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231215/novorossiysk-1915948528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, балашов, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)