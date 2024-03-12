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В Саратовской области проверяют информацию об избиении подростка в автобусе - РИА Новости, 12.03.2024
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13:56 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/izbienie-1932496937.html
В Саратовской области проверяют информацию об избиении подростка в автобусе
В Саратовской области проверяют информацию об избиении подростка в автобусе - РИА Новости, 12.03.2024
В Саратовской области проверяют информацию об избиении подростка в автобусе
Следователи и прокуроры проводят проверки по сообщению о том, что водитель автобуса в городе Балашове Саратовской области вытолкал из салона и ударил подростка, РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:56
2024-03-12T13:56
происшествия
балашов
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Следователи и прокуроры проводят проверки по сообщению о том, что водитель автобуса в городе Балашове Саратовской области вытолкал из салона и ударил подростка, который не смог расплатиться за проезд транспортной картой, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура. "Надзорное ведомство начало проверку по факту противоправных действий водителя общественного транспорта в Балашове... Предварительно установлено, что вчера, 11 марта 2024 года, примерно в 17.00 (16.00 мск) в Балашове на остановке "Горная" водитель автобуса маршрута №9 высадил 17-летнего подростка за то, что тот не смог расплатиться за проезд, после чего толкал его и нанес удар ногой. В настоящее время установлены личности водителя и несовершеннолетнего", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам проверки, заверили в ведомстве. Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что следователи начали процессуальную проверку сообщения в соцсетях о возможных неправомерных действиях водителя автобуса. "Согласно размещенным сведениям, в городе Балашове водитель автобуса нанес телесные повреждения несовершеннолетнему. Подросток вышел из автобуса, поскольку ему не удалось расплатиться транспортной картой из-за несработавшего терминала", - отмечается в сообщении.
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балашов
саратовская область
россия
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происшествия, балашов, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашов, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области проверяют информацию об избиении подростка в автобусе

СК и прокуратура проверяют данные об избиении подростка водителем в Балашове

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Следователи и прокуроры проводят проверки по сообщению о том, что водитель автобуса в городе Балашове Саратовской области вытолкал из салона и ударил подростка, который не смог расплатиться за проезд транспортной картой, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура.
"Надзорное ведомство начало проверку по факту противоправных действий водителя общественного транспорта в Балашове... Предварительно установлено, что вчера, 11 марта 2024 года, примерно в 17.00 (16.00 мск) в Балашове на остановке "Горная" водитель автобуса маршрута №9 высадил 17-летнего подростка за то, что тот не смог расплатиться за проезд, после чего толкал его и нанес удар ногой. В настоящее время установлены личности водителя и несовершеннолетнего", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам проверки, заверили в ведомстве.
Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что следователи начали процессуальную проверку сообщения в соцсетях о возможных неправомерных действиях водителя автобуса. "Согласно размещенным сведениям, в городе Балашове водитель автобуса нанес телесные повреждения несовершеннолетнему. Подросток вышел из автобуса, поскольку ему не удалось расплатиться транспортной картой из-за несработавшего терминала", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияБалашовСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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