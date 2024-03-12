https://ria.ru/20240312/inauguratsiya-1932549527.html
Источник назвал дату инаугурации президента России
Источник назвал дату инаугурации президента России - РИА Новости, 12.03.2024
Источник назвал дату инаугурации президента России
Инаугурация президента России состоится 7 мая, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:10
2024-03-12T17:10
2024-03-12T17:45
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Инаугурация президента России состоится 7 мая, сообщил РИА Новости источник в Госдуме."Инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства", — рассказал собеседник агентства.Согласно закону "О выборах президента России", инаугурация проходит по истечении шести лет с момента вступления в должность предыдущего президента. Владимир Путин занял пост главы государства 7 мая 2018 года.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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россия, госдума рф, политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Россия, Госдума РФ, Политика, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Источник назвал дату инаугурации президента России
Инаугурация президента РФ состоится 7 мая