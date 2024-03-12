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Источник назвал дату инаугурации президента России - РИА Новости, 12.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:10 12.03.2024 (обновлено: 17:45 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/inauguratsiya-1932549527.html
Источник назвал дату инаугурации президента России
Источник назвал дату инаугурации президента России - РИА Новости, 12.03.2024
Источник назвал дату инаугурации президента России
Инаугурация президента России состоится 7 мая, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:10
2024-03-12T17:45
выборы президента россии — 2024
россия
госдума рф
политика
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Инаугурация президента России состоится 7 мая, сообщил РИА Новости источник в Госдуме."Инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства", — рассказал собеседник агентства.Согласно закону "О выборах президента России", инаугурация проходит по истечении шести лет с момента вступления в должность предыдущего президента. Владимир Путин занял пост главы государства 7 мая 2018 года.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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россия, госдума рф, политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Россия, Госдума РФ, Политика, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Источник назвал дату инаугурации президента России

Инаугурация президента РФ состоится 7 мая

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДосрочное голосование на выборах президента России
Досрочное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Досрочное голосование на выборах президента России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Инаугурация президента России состоится 7 мая, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
"Инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства", — рассказал собеседник агентства.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Согласно закону "О выборах президента России", инаугурация проходит по истечении шести лет с момента вступления в должность предыдущего президента. Владимир Путин занял пост главы государства 7 мая 2018 года.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияГосдума РФПолитикаВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав Даванков
 
 
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