Источник назвал дату инаугурации президента России

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.