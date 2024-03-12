https://ria.ru/20240312/il76-1932528364.html
В Ивановской области завершили поисковые работы на месте крушения Ил-76
В Ивановской области завершили поисковые работы на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 12.03.2024
В Ивановской области завершили поисковые работы на месте крушения Ил-76
Поисково-спасательные работы завершены на месте авиационного происшествия в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:55
2024-03-12T15:55
2024-03-12T16:02
ивановская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 12 мар — РИА Новости. Поисково-спасательные работы завершены на месте авиационного происшествия в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале.Как сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина — возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. По информации правительства региона, населенные пункты в результате происшествия не пострадали."На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы", — говорится в сообщении правительства области.
https://ria.ru/20160701/1455649144.html
ивановская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново
Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново
2024-03-12T15:55
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ивановская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ивановской области завершили поисковые работы на месте крушения Ил-76
В Ивановской области завершили поисково-спасательные работы на месте ЧП с Ил-76