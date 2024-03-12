https://ria.ru/20240312/il76-1932528364.html

В Ивановской области завершили поисковые работы на месте крушения Ил-76

В Ивановской области завершили поисковые работы на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 12.03.2024

В Ивановской области завершили поисковые работы на месте крушения Ил-76

Поисково-спасательные работы завершены на месте авиационного происшествия в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:55

2024-03-12T15:55

2024-03-12T16:02

ивановская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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РЯЗАНЬ, 12 мар — РИА Новости. Поисково-спасательные работы завершены на месте авиационного происшествия в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале.Как сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина — возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. По информации правительства региона, населенные пункты в результате происшествия не пострадали."На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы", — говорится в сообщении правительства области.

https://ria.ru/20160701/1455649144.html

ивановская область

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Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново 2024-03-12T15:55 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия