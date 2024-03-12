https://ria.ru/20240312/himars-1932501356.html
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS - РИА Новости, 12.03.2024
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:13
2024-03-12T14:13
2024-03-12T14:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
рсзо himars
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_6922269aecd330880ead7fd582ff023e.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. "Уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении военного ведомства. "Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_80248bf748cd8734e5d603bbc99b3f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РСЗО HIMARS
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS
МО: ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS и склад с боеприпасами ВСУ