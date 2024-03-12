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Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 12.03.2024 (обновлено: 14:17 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/himars-1932501356.html
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS - РИА Новости, 12.03.2024
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:13
2024-03-12T14:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
рсзо himars
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. "Уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении военного ведомства. "Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах", - отмечает МО РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РСЗО HIMARS
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS

МО: ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS и склад с боеприпасами ВСУ

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке.
"Уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении военного ведомства.
"Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РСЗО HIMARS
 
 
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