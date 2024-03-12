https://ria.ru/20240312/himars-1932501356.html

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS - РИА Новости, 12.03.2024

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:13

2024-03-12T14:13

2024-03-12T14:17

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

рсзо himars

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. "Уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении военного ведомства. "Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars