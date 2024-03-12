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Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России - РИА Новости, 12.03.2024
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11:10 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/gruziya-1932446179.html
Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России
Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России - РИА Новости, 12.03.2024
Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России
Руководство Грузии хочет продолжать проводить прагматичную политику в отношениях с Россией с целью сохранения мира в своей стране, заявил глава правительства... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:10
2024-03-12T11:10
в мире
россия
грузия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 12 мар – РИА Новости. Руководство Грузии хочет продолжать проводить прагматичную политику в отношениях с Россией с целью сохранения мира в своей стране, заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе. В понедельник Кобахидзе заявил, что назначил нового советника по связям с Россией, им стал Георгий Каджая, который ранее возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ. Его предшественник на этом посту Зураб Абашидзе занял должность советника премьера. "Задачи остаются прежними. Всем известен наш режим отношений, в рамках этого режима мы хотим продолжить нашу прагматичную политику (с РФ - ред.), целью которой является сохранение мира в нашей стране. У нас есть конкретные задачи, которые связаны с экономической деятельностью", - заявил Кобахидзе журналистам. Премьер Грузии поблагодарил Абашидзе за проделанную работу на протяжении 12 лет.
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в мире, россия, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Россия, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России

Кобахидзе: Грузия хочет вести прагматичную политику в отношениях с Россией

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкПремьер Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 12 мар – РИА Новости. Руководство Грузии хочет продолжать проводить прагматичную политику в отношениях с Россией с целью сохранения мира в своей стране, заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе.
В понедельник Кобахидзе заявил, что назначил нового советника по связям с Россией, им стал Георгий Каджая, который ранее возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ. Его предшественник на этом посту Зураб Абашидзе занял должность советника премьера.
"Задачи остаются прежними. Всем известен наш режим отношений, в рамках этого режима мы хотим продолжить нашу прагматичную политику (с РФ - ред.), целью которой является сохранение мира в нашей стране. У нас есть конкретные задачи, которые связаны с экономической деятельностью", - заявил Кобахидзе журналистам.
Премьер Грузии поблагодарил Абашидзе за проделанную работу на протяжении 12 лет.
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