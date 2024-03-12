https://ria.ru/20240312/gruziya-1932446179.html
Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России
Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России - РИА Новости, 12.03.2024
Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России
Руководство Грузии хочет продолжать проводить прагматичную политику в отношениях с Россией с целью сохранения мира в своей стране, заявил глава правительства... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:10
2024-03-12T11:10
2024-03-12T11:10
в мире
россия
грузия
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/23/1555792391_0:0:5382:3027_1920x0_80_0_0_a570dd1e39f36e6cf534aa35e959d102.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар – РИА Новости. Руководство Грузии хочет продолжать проводить прагматичную политику в отношениях с Россией с целью сохранения мира в своей стране, заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе. В понедельник Кобахидзе заявил, что назначил нового советника по связям с Россией, им стал Георгий Каджая, который ранее возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ. Его предшественник на этом посту Зураб Абашидзе занял должность советника премьера. "Задачи остаются прежними. Всем известен наш режим отношений, в рамках этого режима мы хотим продолжить нашу прагматичную политику (с РФ - ред.), целью которой является сохранение мира в нашей стране. У нас есть конкретные задачи, которые связаны с экономической деятельностью", - заявил Кобахидзе журналистам. Премьер Грузии поблагодарил Абашидзе за проделанную работу на протяжении 12 лет.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932403517.html
россия
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/81/1555788173_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b2f34ba99d02610ec01b3aceaf026f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Россия, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России
Кобахидзе: Грузия хочет вести прагматичную политику в отношениях с Россией
ТБИЛИСИ, 12 мар – РИА Новости. Руководство Грузии хочет продолжать проводить прагматичную политику в отношениях с Россией с целью сохранения мира в своей стране, заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе.
В понедельник Кобахидзе заявил, что назначил нового советника по связям с Россией, им стал Георгий Каджая, который ранее возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии
в РФ. Его предшественник на этом посту Зураб Абашидзе
занял должность советника премьера.
"Задачи остаются прежними. Всем известен наш режим отношений, в рамках этого режима мы хотим продолжить нашу прагматичную политику (с РФ - ред.), целью которой является сохранение мира в нашей стране. У нас есть конкретные задачи, которые связаны с экономической деятельностью", - заявил Кобахидзе журналистам.
Премьер Грузии поблагодарил Абашидзе за проделанную работу на протяжении 12 лет.
На Украине выдвинули дерзкое требование к Грузии