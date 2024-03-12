https://ria.ru/20240312/gruziya-1932446179.html

Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России

Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России - РИА Новости, 12.03.2024

Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России

Руководство Грузии хочет продолжать проводить прагматичную политику в отношениях с Россией с целью сохранения мира в своей стране, заявил глава правительства... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:10

2024-03-12T11:10

2024-03-12T11:10

в мире

россия

грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 12 мар – РИА Новости. Руководство Грузии хочет продолжать проводить прагматичную политику в отношениях с Россией с целью сохранения мира в своей стране, заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе. В понедельник Кобахидзе заявил, что назначил нового советника по связям с Россией, им стал Георгий Каджая, который ранее возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ. Его предшественник на этом посту Зураб Абашидзе занял должность советника премьера. "Задачи остаются прежними. Всем известен наш режим отношений, в рамках этого режима мы хотим продолжить нашу прагматичную политику (с РФ - ред.), целью которой является сохранение мира в нашей стране. У нас есть конкретные задачи, которые связаны с экономической деятельностью", - заявил Кобахидзе журналистам. Премьер Грузии поблагодарил Абашидзе за проделанную работу на протяжении 12 лет.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932403517.html

россия

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, грузия, ираклий кобахидзе