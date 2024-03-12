https://ria.ru/20240312/gosti-1932504328.html

Сочи принял около 130 тысяч гостей во время проведения фестиваля молодежи

Сочи принял около 130 тысяч гостей во время проведения фестиваля молодежи - РИА Новости, 12.03.2024

Сочи принял около 130 тысяч гостей во время проведения фестиваля молодежи

Около 130 тысяч гостей принял Сочи во время проведения Всемирного фестиваля молодежи на соседней федеральной территории Сириус, это на 15% больше, чем за... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:25

2024-03-12T14:25

2024-03-12T14:25

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

сочи

россия

общество

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СИРИУС, 12 мар - РИА Новости. Около 130 тысяч гостей принял Сочи во время проведения Всемирного фестиваля молодежи на соседней федеральной территории Сириус, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе курорта. Фестиваль проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус, мероприятия для участников организовывали в том числе в Сочи. "За 10 дней марта город Сочи принял порядка 130 тысяч гостей, что на 15% больше, чем аналогичный период прошлого года. На эти дни пришлись основные мероприятия Всемирного фестиваля молодежи, многие из них (участников - ред.) остались на курорте и на праздничные дни с 8 по 10 марта. Средняя загрузка коллективных средств размещения на праздничные дни составила более 70%", - сказал собеседник агентства. Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проводился по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступила Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВФМ-2024. По данным Ruptly, в фестивале приняли участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехали из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд, проведя самый многонациональный хоровод дружбы, в нем прошли представители 73 национальностей из 150 стран мира.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, сочи, россия, общество