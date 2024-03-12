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Около пяти миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование - РИА Новости, 12.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:06 12.03.2024 (обновлено: 13:36 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/golosovanie-1932486550.html
Около пяти миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование
Около пяти миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование - РИА Новости, 12.03.2024
Около пяти миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование
Около пяти миллионов россиян подали заявление через "Госуслуги" на онлайн-голосование на выборах президента, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:06
2024-03-12T13:36
выборы президента россии — 2024
политика
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николай харитонов
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Около пяти миллионов россиян подали заявление через "Госуслуги" на онлайн-голосование на выборах президента, сообщило Минцифры в Telegram-канале."4,9 миллиона человек из 28 регионов, где применяется ДЭГ, подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно в электронном виде на федеральной платформе vybory.gov.ru", — говорится в публикации.В министерстве уточнили, что с 29 января по 11 марта на "Госуслугах" принимали заявления на участие в ДЭГ и на голосование на дому для маломобильных граждан. Те, у кого нет возможности отдать голос по адресу прописки, могли выбрать другой избирательный участок. Этими сервисами воспользовались почти девять миллионов человек.Так, 3,7 миллиона россиян выбрали удобный избирательный участок с помощью сервиса "Мобильный избиратель". Еще 23,5 тысячи человек подали на портале заявление на голосование на дому. Если их заявки одобрят, то к ним придут представители участковой избирательной комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, цик рф, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, ЦИК РФ, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин
Около пяти миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование

Около пяти миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование на выборах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используют при дистанционном электронном голосовании на выборах президента
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используют при дистанционном электронном голосовании на выборах президента - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Носители для разделенного ключа расшифрования, который используют при дистанционном электронном голосовании на выборах президента. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Около пяти миллионов россиян подали заявление через "Госуслуги" на онлайн-голосование на выборах президента, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
"4,9 миллиона человек из 28 регионов, где применяется ДЭГ, подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно в электронном виде на федеральной платформе vybory.gov.ru", — говорится в публикации.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
В министерстве уточнили, что с 29 января по 11 марта на "Госуслугах" принимали заявления на участие в ДЭГ и на голосование на дому для маломобильных граждан. Те, у кого нет возможности отдать голос по адресу прописки, могли выбрать другой избирательный участок. Этими сервисами воспользовались почти девять миллионов человек.
Так, 3,7 миллиона россиян выбрали удобный избирательный участок с помощью сервиса "Мобильный избиратель". Еще 23,5 тысячи человек подали на портале заявление на голосование на дому. Если их заявки одобрят, то к ним придут представители участковой избирательной комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.

На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЦИК РФРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковВладимир Путин
 
 
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