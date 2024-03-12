https://ria.ru/20240312/golosovanie-1932486550.html

Около пяти миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование

Около пяти миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование - РИА Новости, 12.03.2024

Около пяти миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование

Около пяти миллионов россиян подали заявление через "Госуслуги" на онлайн-голосование на выборах президента, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:06

2024-03-12T13:06

2024-03-12T13:36

выборы президента россии — 2024

политика

цик рф

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

владимир путин

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Около пяти миллионов россиян подали заявление через "Госуслуги" на онлайн-голосование на выборах президента, сообщило Минцифры в Telegram-канале."4,9 миллиона человек из 28 регионов, где применяется ДЭГ, подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно в электронном виде на федеральной платформе vybory.gov.ru", — говорится в публикации.В министерстве уточнили, что с 29 января по 11 марта на "Госуслугах" принимали заявления на участие в ДЭГ и на голосование на дому для маломобильных граждан. Те, у кого нет возможности отдать голос по адресу прописки, могли выбрать другой избирательный участок. Этими сервисами воспользовались почти девять миллионов человек.Так, 3,7 миллиона россиян выбрали удобный избирательный участок с помощью сервиса "Мобильный избиратель". Еще 23,5 тысячи человек подали на портале заявление на голосование на дому. Если их заявки одобрят, то к ним придут представители участковой избирательной комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, цик рф, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин