https://ria.ru/20240312/golosovanie-1932403656.html
В РЖД уточнили, как могут проголосовать работающие проводники и машинисты
В РЖД уточнили, как могут проголосовать работающие проводники и машинисты - РИА Новости, 12.03.2024
В РЖД уточнили, как могут проголосовать работающие проводники и машинисты
Проводники и машинисты поездов холдинга РЖД, которые во время выборов президента России будут работать, смогут проголосовать по месту нахождения или онлайн,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:20
2024-03-12T03:20
2024-03-12T03:20
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Проводники и машинисты поездов холдинга РЖД, которые во время выборов президента России будут работать, смогут проголосовать по месту нахождения или онлайн, сообщили РИА Новости в компании. "Если во время выборов президента Российской Федерации работники поездных бригад будут находиться в рейсе, у них, как и у всех граждан страны, будет возможность проголосовать по месту нахождения. Для этого им нужно заранее выбрать город или населенный пункт, в котором у поезда запланирована длительная остановка во время рейса", - рассказали в РЖД. Избирательные участки, в частности, будут открыты на 42 вокзалах в 28 субъектах РФ. После выбора населенного пункта, нужно подать заявку на получение открепительного удостоверения. Это можно сделать через портал "Госуслуги", МФЦ или территориальную избирательную комиссию. В день голосования необходимо прибыть с паспортом гражданина РФ на избирательный участок. "Помимо этого, можно будет проголосовать онлайн при помощи Федеральной платформы дистанционного электронного голосования, которая доступна в 29 субъектах нашей страны", - добавили в РЖД.
https://ria.ru/20240311/ulovka-1932203685.html
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Выборы президента России — 2024, РЖД, Россия
В РЖД уточнили, как могут проголосовать работающие проводники и машинисты
РЖД: проводники и машинисты могут проголосовать по месту нахождения или онлайн
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Проводники и машинисты поездов холдинга РЖД, которые во время выборов президента России будут работать, смогут проголосовать по месту нахождения или онлайн, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Если во время выборов президента Российской Федерации работники поездных бригад будут находиться в рейсе, у них, как и у всех граждан страны, будет возможность проголосовать по месту нахождения. Для этого им нужно заранее выбрать город или населенный пункт, в котором у поезда запланирована длительная остановка во время рейса", - рассказали в РЖД.
Россиян предупредили о новой уловке “охотников за голосами” в интернете
Избирательные участки, в частности, будут открыты на 42 вокзалах в 28 субъектах РФ.
После выбора населенного пункта, нужно подать заявку на получение открепительного удостоверения. Это можно сделать через портал "Госуслуги", МФЦ или территориальную избирательную комиссию. В день голосования необходимо прибыть с паспортом гражданина РФ на избирательный участок.
"Помимо этого, можно будет проголосовать онлайн при помощи Федеральной платформы дистанционного электронного голосования, которая доступна в 29 субъектах нашей страны", - добавили в РЖД.
Вступил в силу запрет на публикацию опросов и прогнозов к выборам