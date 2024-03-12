https://ria.ru/20240312/gazprom-1932572752.html

Путин рассказал о роли "Газпром нефти" в экономике Сербии

Путин рассказал о роли "Газпром нефти" в экономике Сербии - РИА Новости, 12.03.2024

Путин рассказал о роли "Газпром нефти" в экономике Сербии

"Газпром нефть" — самый большой налогоплательщик в Сербии, ведут себя законопослушно, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:39

2024-03-12T18:39

2024-03-12T18:39

сербия

экономика

газпром

россия

нефтяная индустрия сербии

владимир путин

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. "Газпром нефть" — самый большой налогоплательщик в Сербии, ведут себя законопослушно, сообщил президент России Владимир Путин. В ходе встречи президента с победителями конкурса "Лидеры России" о своей работе рассказал руководитель направления по управлению потенциалом и интегрированному моделированию ООО "Газпром нефть шельф" Владислав Вахнин. В свою очередь президент отметил, что "Газпром нефть" - высокотехнологичная компания и уделяет большое внимание внедрению новых технологий. "Компания очень перспективная. Самый большой налогоплательщик в Сербии — для примера просто. В Сербии это самый большой налогоплательщик — компания "Газпром нефть". У них там крупный кластер хороший. Хорошо развиваются, законопослушно себя ведут. Законопослушная компания для страны пребывания. Работают очень эффективно, очень много делают в сфере инноваций", — сообщил Путин. "Газпром нефть" владеет долей в 50% в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которой принадлежит НПЗ в Панчево (Сербия). Также среди основных акционеров правительство Сербии (29,87%) и "Газпром" (6,15%).

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сербия, экономика, газпром, россия, нефтяная индустрия сербии, владимир путин