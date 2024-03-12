https://ria.ru/20240312/gaza-1932614841.html

СМИ: при израильском авиаударе в секторе Газа погибли десять человек

СМИ: при израильском авиаударе в секторе Газа погибли десять человек - РИА Новости, 12.03.2024

СМИ: при израильском авиаударе в секторе Газа погибли десять человек

Десять человек, среди которых были дети, погибли в результате израильского авиаудара по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T23:09

2024-03-12T23:09

2024-03-12T23:09

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg

ГАЗА, 12 мар - РИА Новости. Десять человек, среди которых были дети, погибли в результате израильского авиаудара по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщил телеканал "Аль-Акса". "Десять человек, в том числе дети, погибли сегодня в результате израильского авиаудара в центральной части анклава", - заявил телеканал. По его данным, "удар был нацелен на жилой дом клана аль-Атраш в городе Дейр-эль-Балах".

https://ria.ru/20240312/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году