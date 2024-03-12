https://ria.ru/20240312/gaza-1932614841.html
СМИ: при израильском авиаударе в секторе Газа погибли десять человек
СМИ: при израильском авиаударе в секторе Газа погибли десять человек - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ: при израильском авиаударе в секторе Газа погибли десять человек
Десять человек, среди которых были дети, погибли в результате израильского авиаудара по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T23:09
2024-03-12T23:09
2024-03-12T23:09
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg
ГАЗА, 12 мар - РИА Новости. Десять человек, среди которых были дети, погибли в результате израильского авиаудара по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщил телеканал "Аль-Акса". "Десять человек, в том числе дети, погибли сегодня в результате израильского авиаудара в центральной части анклава", - заявил телеканал. По его данным, "удар был нацелен на жилой дом клана аль-Атраш в городе Дейр-эль-Балах".
https://ria.ru/20240312/konflikt-1915630213.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_495:435:2646:2048_1920x0_80_0_0_4b2fa576a25ab8c96d0349ef5f3ec09c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: при израильском авиаударе в секторе Газа погибли десять человек
"Аль-Акса": при израильском авиаударе в секторе Газа погибли десять человек
ГАЗА, 12 мар - РИА Новости. Десять человек, среди которых были дети, погибли в результате израильского авиаудара по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщил телеканал "Аль-Акса".
"Десять человек, в том числе дети, погибли сегодня в результате израильского авиаудара в центральной части анклава", - заявил телеканал.
По его данным, "удар был нацелен на жилой дом клана аль-Атраш в городе Дейр-эль-Балах".
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта