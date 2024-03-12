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У Гагаузии нет плана на случай обострения с Кишиневом, заявила Гуцул - РИА Новости, 12.03.2024
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13:58 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/gagauziya-1932497386.html
У Гагаузии нет плана на случай обострения с Кишиневом, заявила Гуцул
У Гагаузии нет плана на случай обострения с Кишиневом, заявила Гуцул - РИА Новости, 12.03.2024
У Гагаузии нет плана на случай обострения с Кишиневом, заявила Гуцул
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в эфире телеканала "Россия 24", что в регионе нет плана действия на случай обострения с... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:58
2024-03-12T13:58
кишинев
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молдавия
евгения гуцул
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в эфире телеканала "Россия 24", что в регионе нет плана действия на случай обострения с Кишиневом, но надеется, что такой сценарий не произойдет. Руководителю Гагаузии задали вопрос, есть ли в Комрате план действий на случай конфликта с властями Молдавии. "У нас планов нет... Я надеюсь, до этого не дойдет. Мы не заинтересованы в этом. Мы хотим жить в мире, мы хотим жить в понимании. Мы хотим, чтобы нас власти в Кишиневе услышали", - сказала Гуцул.
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кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул
Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул
У Гагаузии нет плана на случай обострения с Кишиневом, заявила Гуцул

Гуцул: Гагаузия хочет жить в мире с Кишиневом, плана на случай обострения нет

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в эфире телеканала "Россия 24", что в регионе нет плана действия на случай обострения с Кишиневом, но надеется, что такой сценарий не произойдет.
Руководителю Гагаузии задали вопрос, есть ли в Комрате план действий на случай конфликта с властями Молдавии.
"У нас планов нет... Я надеюсь, до этого не дойдет. Мы не заинтересованы в этом. Мы хотим жить в мире, мы хотим жить в понимании. Мы хотим, чтобы нас власти в Кишиневе услышали", - сказала Гуцул.
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КишиневГагаузияМолдавияЕвгения Гуцул
 
 
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