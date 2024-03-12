https://ria.ru/20240312/gagauziya-1932497386.html

У Гагаузии нет плана на случай обострения с Кишиневом, заявила Гуцул

У Гагаузии нет плана на случай обострения с Кишиневом, заявила Гуцул - РИА Новости, 12.03.2024

У Гагаузии нет плана на случай обострения с Кишиневом, заявила Гуцул

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в эфире телеканала "Россия 24", что в регионе нет плана действия на случай обострения с... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:58

2024-03-12T13:58

2024-03-12T13:58

кишинев

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в эфире телеканала "Россия 24", что в регионе нет плана действия на случай обострения с Кишиневом, но надеется, что такой сценарий не произойдет. Руководителю Гагаузии задали вопрос, есть ли в Комрате план действий на случай конфликта с властями Молдавии. "У нас планов нет... Я надеюсь, до этого не дойдет. Мы не заинтересованы в этом. Мы хотим жить в мире, мы хотим жить в понимании. Мы хотим, чтобы нас власти в Кишиневе услышали", - сказала Гуцул.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

кишинев

гагаузия

молдавия

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Ольга Фомченкова

кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул