https://ria.ru/20240312/gagauziya-1932497386.html
У Гагаузии нет плана на случай обострения с Кишиневом, заявила Гуцул
У Гагаузии нет плана на случай обострения с Кишиневом, заявила Гуцул - РИА Новости, 12.03.2024
У Гагаузии нет плана на случай обострения с Кишиневом, заявила Гуцул
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в эфире телеканала "Россия 24", что в регионе нет плана действия на случай обострения с... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:58
2024-03-12T13:58
2024-03-12T13:58
кишинев
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в эфире телеканала "Россия 24", что в регионе нет плана действия на случай обострения с Кишиневом, но надеется, что такой сценарий не произойдет. Руководителю Гагаузии задали вопрос, есть ли в Комрате план действий на случай конфликта с властями Молдавии. "У нас планов нет... Я надеюсь, до этого не дойдет. Мы не заинтересованы в этом. Мы хотим жить в мире, мы хотим жить в понимании. Мы хотим, чтобы нас власти в Кишиневе услышали", - сказала Гуцул.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул
Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул
У Гагаузии нет плана на случай обострения с Кишиневом, заявила Гуцул
Гуцул: Гагаузия хочет жить в мире с Кишиневом, плана на случай обострения нет