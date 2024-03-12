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Премьер Франции пообещал скоро поставить Украине еще шесть гаубиц Caesar - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:30 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/frantsiya-1932583272.html
Премьер Франции пообещал скоро поставить Украине еще шесть гаубиц Caesar
Премьер Франции пообещал скоро поставить Украине еще шесть гаубиц Caesar - РИА Новости, 12.03.2024
Премьер Франции пообещал скоро поставить Украине еще шесть гаубиц Caesar
Франция в ближайшие месяцы поставит Украине дополнительные вооружения и боеприпасы, включая шесть гаубиц Caesar, сообщил французский премьер-министр Габриэль... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:30
2024-03-12T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
франция
габриэль атталь
украина
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Франция в ближайшие месяцы поставит Украине дополнительные вооружения и боеприпасы, включая шесть гаубиц Caesar, сообщил французский премьер-министр Габриэль Атталь. "В ближайшие месяц мы поставим Украине 150 беспилотников, 100 управляемых снарядов, шесть гаубиц Caesar. Еще 12 других будут профинансированы Францией", - сказал Атталь, выступая перед нацсобранием Франции. Трансляция велась на официальном сайте госоргана. Он сообщил, что с начала конфликта на Украине Франция оказала Киеву военную помощь, включая поставки вооружений, на сумму 3,8 миллиарда евро. Атталь призвал депутатов голосованием поддержать двустороннее соглашение между Парижем и Киевом, подписанное в феврале. По его словам, оно доказывает, что Франция – "надежный военный партнер для Украины". В парламенте Франции во вторник впервые проходят дебаты по вопросу поддержки Украины после резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об "отсутствии лимитов и красных линий" в поддержке Киева, вызвавших критику оппозиции. Во вторник дебаты пройдут в нацсобрании, нижней палате французского парламента, а в среду - в сенате. В начале 2024 года Макрон объявил о поставках дополнительных крылатых ракет Scalp Киеву. Министр обороны Себастьян Лекорню тогда же сообщил, что Франция нарастит поставки боеприпасов и начнет отправлять по 3 тысячи снарядов 155-го калибра Киеву. В конце февраля французский лидер организовал в Париже конференцию по помощи Украине, в которой участвовали почти все страны ЕС. После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
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в мире, франция, габриэль атталь, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Габриэль Атталь, Украина, Вооруженные силы Украины
Премьер Франции пообещал скоро поставить Украине еще шесть гаубиц Caesar

Атталь: Франция скоро поставит Украине 150 беспилотников и шесть гаубиц Caesar

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Франция в ближайшие месяцы поставит Украине дополнительные вооружения и боеприпасы, включая шесть гаубиц Caesar, сообщил французский премьер-министр Габриэль Атталь.
"В ближайшие месяц мы поставим Украине 150 беспилотников, 100 управляемых снарядов, шесть гаубиц Caesar. Еще 12 других будут профинансированы Францией", - сказал Атталь, выступая перед нацсобранием Франции. Трансляция велась на официальном сайте госоргана. Он сообщил, что с начала конфликта на Украине Франция оказала Киеву военную помощь, включая поставки вооружений, на сумму 3,8 миллиарда евро.
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Атталь призвал депутатов голосованием поддержать двустороннее соглашение между Парижем и Киевом, подписанное в феврале. По его словам, оно доказывает, что Франция – "надежный военный партнер для Украины".
В парламенте Франции во вторник впервые проходят дебаты по вопросу поддержки Украины после резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об "отсутствии лимитов и красных линий" в поддержке Киева, вызвавших критику оппозиции. Во вторник дебаты пройдут в нацсобрании, нижней палате французского парламента, а в среду - в сенате.
В начале 2024 года Макрон объявил о поставках дополнительных крылатых ракет Scalp Киеву. Министр обороны Себастьян Лекорню тогда же сообщил, что Франция нарастит поставки боеприпасов и начнет отправлять по 3 тысячи снарядов 155-го калибра Киеву.
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В конце февраля французский лидер организовал в Париже конференцию по помощи Украине, в которой участвовали почти все страны ЕС. После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя".
В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияГабриэль АттальУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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