Премьер Франции пообещал скоро поставить Украине еще шесть гаубиц Caesar
Атталь: Франция скоро поставит Украине 150 беспилотников и шесть гаубиц Caesar
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Франция в ближайшие месяцы поставит Украине дополнительные вооружения и боеприпасы, включая шесть гаубиц Caesar, сообщил французский премьер-министр Габриэль Атталь.
"В ближайшие месяц мы поставим Украине 150 беспилотников, 100 управляемых снарядов, шесть гаубиц Caesar. Еще 12 других будут профинансированы Францией", - сказал Атталь, выступая перед нацсобранием Франции. Трансляция велась на официальном сайте госоргана. Он сообщил, что с начала конфликта на Украине Франция оказала Киеву военную помощь, включая поставки вооружений, на сумму 3,8 миллиарда евро.
Атталь призвал депутатов голосованием поддержать двустороннее соглашение между Парижем и Киевом, подписанное в феврале. По его словам, оно доказывает, что Франция – "надежный военный партнер для Украины".
В парламенте Франции во вторник впервые проходят дебаты по вопросу поддержки Украины после резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об "отсутствии лимитов и красных линий" в поддержке Киева, вызвавших критику оппозиции. Во вторник дебаты пройдут в нацсобрании, нижней палате французского парламента, а в среду - в сенате.
В начале 2024 года Макрон объявил о поставках дополнительных крылатых ракет Scalp Киеву. Министр обороны Себастьян Лекорню тогда же сообщил, что Франция нарастит поставки боеприпасов и начнет отправлять по 3 тысячи снарядов 155-го калибра Киеву.
В конце февраля французский лидер организовал в Париже конференцию по помощи Украине, в которой участвовали почти все страны ЕС. После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя".
В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году.