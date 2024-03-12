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Французскому банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать - РИА Новости, 12.03.2024
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10:39 12.03.2024 (обновлено: 11:23 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/frantsiya-1932437554.html
Французскому банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать
Французскому банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать - РИА Новости, 12.03.2024
Французскому банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать
Бывший банкир Бертран Лавин, отсудивший четыре с половиной миллиона евро по делу о несправедливом увольнении из BNP Paribas, не сможет оставить деньги себе,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:39
2024-03-12T11:23
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Бывший банкир Бертран Лавин, отсудивший четыре с половиной миллиона евро по делу о несправедливом увольнении из BNP Paribas, не сможет оставить деньги себе, передает Bloomberg."Высший суд Франции 6 марта постановил, что его претензии "неприемлемы", — говорится в статье.Дело в том, что иск Лавина идентичен претензии, которую он подал в Великобритании. Тогда британский суд постановил выплатить ему лишь 104,3 тысячи долларов — максимально возможную законом сумму, пояснило агентство.Таким образом, это отменяет победу Лавина в суде Парижа, заключает Bloomberg.Бертрана Лавина уволили в 2013 году после 15 лет работы в BNP Paribas при расследовании дела о фальсификации австралийской базовой ставки.
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в мире, франция, великобритания, париж, bnp paribas
В мире, Франция, Великобритания, Париж, BNP Paribas
Французскому банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать

Bloomberg: французский банкир, отсудивший 4,5 млн евро, не сможет их забрать

© AP Photo / Remy de la MauviniereОфис банка BNP Paribas в Париже
Офис банка BNP Paribas в Париже - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
Офис банка BNP Paribas в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Бывший банкир Бертран Лавин, отсудивший четыре с половиной миллиона евро по делу о несправедливом увольнении из BNP Paribas, не сможет оставить деньги себе, передает Bloomberg.
"Высший суд Франции 6 марта постановил, что его претензии "неприемлемы", — говорится в статье.
Дело в том, что иск Лавина идентичен претензии, которую он подал в Великобритании. Тогда британский суд постановил выплатить ему лишь 104,3 тысячи долларов — максимально возможную законом сумму, пояснило агентство.
Таким образом, это отменяет победу Лавина в суде Парижа, заключает Bloomberg.
Бертрана Лавина уволили в 2013 году после 15 лет работы в BNP Paribas при расследовании дела о фальсификации австралийской базовой ставки.
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