https://ria.ru/20240312/frantsiya-1932437554.html

Французскому банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать

Французскому банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать - РИА Новости, 12.03.2024

Французскому банкиру, отсудившему миллионы евро, не позволили их забрать

Бывший банкир Бертран Лавин, отсудивший четыре с половиной миллиона евро по делу о несправедливом увольнении из BNP Paribas, не сможет оставить деньги себе,... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:39

2024-03-12T10:39

2024-03-12T11:23

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Бывший банкир Бертран Лавин, отсудивший четыре с половиной миллиона евро по делу о несправедливом увольнении из BNP Paribas, не сможет оставить деньги себе, передает Bloomberg."Высший суд Франции 6 марта постановил, что его претензии "неприемлемы", — говорится в статье.Дело в том, что иск Лавина идентичен претензии, которую он подал в Великобритании. Тогда британский суд постановил выплатить ему лишь 104,3 тысячи долларов — максимально возможную законом сумму, пояснило агентство.Таким образом, это отменяет победу Лавина в суде Парижа, заключает Bloomberg.Бертрана Лавина уволили в 2013 году после 15 лет работы в BNP Paribas при расследовании дела о фальсификации австралийской базовой ставки.

https://radiosputnik.ru/20240214/sarkozi-1927365906.html

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