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Французская дипломатия полностью подчинена НАТО и США, заявил Филиппо - РИА Новости, 12.03.2024
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10:20 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/frantsiya-1932431829.html
Французская дипломатия полностью подчинена НАТО и США, заявил Филиппо
Французская дипломатия полностью подчинена НАТО и США, заявил Филиппо - РИА Новости, 12.03.2024
Французская дипломатия полностью подчинена НАТО и США, заявил Филиппо
ЕС навязывает странам общую внешнюю политику, продиктованную интересами США, деление мира на "плохих" и "хороших", заявил РИА Новости лидер французской партии... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:20
2024-03-12T10:20
в мире
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флориан филиппо
евросоюз
нато
франция
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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. ЕС навязывает странам общую внешнюю политику, продиктованную интересами США, деление мира на "плохих" и "хороших", заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. "Сегодня французская дипломатия полностью подчинена НАТО и США посредством ЕС, который играет роль согласовывающего фактора. Он все больше навязывает общую внешнюю политику. Мы переняли все стратегические интересы Вашингтона, который считает, что в мире есть Китай и Россия – две враждебные державы, и мы должны считать точно так же", - сказал Филиппо. Он сыронизировал над тем, что европейцам навязывают упрощенную черно-белую картину мира "из американских фильмов". "Мы скопировали даже американскую риторику о лагере плохих и лагере хороших и свободных. Раньше мы так не говорили, французская дипломатия даже смеялась над этим. Когда Джордж Буш-младший говорил о "лагере хороших", мы над этим смеялись, а когда мы говорили: "Нет войне в Ираке", мы говорили это вместе с Германией и Россией – Жак Ширак, Герхард Шредер и Владимир Путин", - напомнил он. Филиппо посетовал на то, что в международных вопросах Франция утратила свой голос и позицию сбалансированности и даже в палестино-израильском конфликте занимает позицию, полностью созвучную США.
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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в мире, сша, флориан филиппо, евросоюз, нато, франция
В мире, США, Флориан Филиппо, Евросоюз, НАТО, Франция
Французская дипломатия полностью подчинена НАТО и США, заявил Филиппо

Филиппо: ЕС навязывает странам общую внешнюю политику, продиктованную США и НАТО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги ЕС и Франции
Флаги ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги ЕС и Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. ЕС навязывает странам общую внешнюю политику, продиктованную интересами США, деление мира на "плохих" и "хороших", заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
"Сегодня французская дипломатия полностью подчинена НАТО и США посредством ЕС, который играет роль согласовывающего фактора. Он все больше навязывает общую внешнюю политику. Мы переняли все стратегические интересы Вашингтона, который считает, что в мире есть Китай и Россия – две враждебные державы, и мы должны считать точно так же", - сказал Филиппо.
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Он сыронизировал над тем, что европейцам навязывают упрощенную черно-белую картину мира "из американских фильмов".
"Мы скопировали даже американскую риторику о лагере плохих и лагере хороших и свободных. Раньше мы так не говорили, французская дипломатия даже смеялась над этим. Когда Джордж Буш-младший говорил о "лагере хороших", мы над этим смеялись, а когда мы говорили: "Нет войне в Ираке", мы говорили это вместе с Германией и Россией – Жак Ширак, Герхард Шредер и Владимир Путин", - напомнил он.
Филиппо посетовал на то, что в международных вопросах Франция утратила свой голос и позицию сбалансированности и даже в палестино-израильском конфликте занимает позицию, полностью созвучную США.
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