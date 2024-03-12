https://ria.ru/20240312/frantsiya-1932431829.html

Французская дипломатия полностью подчинена НАТО и США, заявил Филиппо

Французская дипломатия полностью подчинена НАТО и США, заявил Филиппо - РИА Новости, 12.03.2024

Французская дипломатия полностью подчинена НАТО и США, заявил Филиппо

ЕС навязывает странам общую внешнюю политику, продиктованную интересами США, деление мира на "плохих" и "хороших", заявил РИА Новости лидер французской партии... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:20

2024-03-12T10:20

2024-03-12T10:20

в мире

сша

флориан филиппо

евросоюз

нато

франция

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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. ЕС навязывает странам общую внешнюю политику, продиктованную интересами США, деление мира на "плохих" и "хороших", заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. "Сегодня французская дипломатия полностью подчинена НАТО и США посредством ЕС, который играет роль согласовывающего фактора. Он все больше навязывает общую внешнюю политику. Мы переняли все стратегические интересы Вашингтона, который считает, что в мире есть Китай и Россия – две враждебные державы, и мы должны считать точно так же", - сказал Филиппо. Он сыронизировал над тем, что европейцам навязывают упрощенную черно-белую картину мира "из американских фильмов". "Мы скопировали даже американскую риторику о лагере плохих и лагере хороших и свободных. Раньше мы так не говорили, французская дипломатия даже смеялась над этим. Когда Джордж Буш-младший говорил о "лагере хороших", мы над этим смеялись, а когда мы говорили: "Нет войне в Ираке", мы говорили это вместе с Германией и Россией – Жак Ширак, Герхард Шредер и Владимир Путин", - напомнил он. Филиппо посетовал на то, что в международных вопросах Франция утратила свой голос и позицию сбалансированности и даже в палестино-израильском конфликте занимает позицию, полностью созвучную США.

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, флориан филиппо, евросоюз, нато, франция