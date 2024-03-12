https://ria.ru/20240312/finansirovanie-1932608061.html

Пентагон прокомментировал выделение новой военной помощи Украине

Пентагон прокомментировал выделение новой военной помощи Украине - РИА Новости, 12.03.2024

Пентагон прокомментировал выделение новой военной помощи Украине

США не смогут долго поддерживать Украину, предоставляя ей новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих складов, заявил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T22:00

2024-03-12T22:00

2024-03-12T22:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны сша

патрик райдер

джейк салливан

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США не смогут долго поддерживать Украину, предоставляя ей новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих складов, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Это неустойчивый способ для длительной поддержки Украины, поэтому мы нуждаемся в дополнительном финансировании", - сообщил он журналистам.Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о намерении США передать Украине новый экстренный пакет помощи на 300 миллионов долларов, который станет первым с конца 2023 года.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, министерство обороны сша, патрик райдер, джейк салливан, сергей лавров, нато, сша, россия