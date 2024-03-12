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Пентагон прокомментировал выделение новой военной помощи Украине - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 12.03.2024 (обновлено: 22:26 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/finansirovanie-1932608061.html
Пентагон прокомментировал выделение новой военной помощи Украине
Пентагон прокомментировал выделение новой военной помощи Украине - РИА Новости, 12.03.2024
Пентагон прокомментировал выделение новой военной помощи Украине
США не смогут долго поддерживать Украину, предоставляя ей новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих складов, заявил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T22:00
2024-03-12T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны сша
патрик райдер
джейк салливан
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США не смогут долго поддерживать Украину, предоставляя ей новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих складов, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Это неустойчивый способ для длительной поддержки Украины, поэтому мы нуждаемся в дополнительном финансировании", - сообщил он журналистам.Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о намерении США передать Украине новый экстренный пакет помощи на 300 миллионов долларов, который станет первым с конца 2023 года.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, министерство обороны сша, патрик райдер, джейк салливан, сергей лавров, нато, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны США, Патрик Райдер, Джейк Салливан, Сергей Лавров, НАТО, США, Россия
Пентагон прокомментировал выделение новой военной помощи Украине

Пентагон: США не смогут поддерживать ВСУ за счет экономии на старых контрактах

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США не смогут долго поддерживать Украину, предоставляя ей новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих складов, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Это неустойчивый способ для длительной поддержки Украины, поэтому мы нуждаемся в дополнительном финансировании", - сообщил он журналистам.
Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о намерении США передать Украине новый экстренный пакет помощи на 300 миллионов долларов, который станет первым с конца 2023 года.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащие отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАПатрик РайдерДжейк СалливанСергей ЛавровНАТОСШАРоссия
 
 
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