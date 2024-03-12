https://ria.ru/20240312/finansirovanie-1932579420.html

СМИ: ЕС может согласовать пакет военной помощи Киеву в ближайшее время

СМИ: ЕС может согласовать пакет военной помощи Киеву в ближайшее время - РИА Новости, 12.03.2024

СМИ: ЕС может согласовать пакет военной помощи Киеву в ближайшее время

Страны ЕС близки к согласованию выделения 5 миллиардов евро военной помощи Украине и возмещения расходов на поставки Киеву, необходимо официальное одобрение на... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:07

2024-03-12T19:07

2024-03-12T19:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Страны ЕС близки к согласованию выделения 5 миллиардов евро военной помощи Украине и возмещения расходов на поставки Киеву, необходимо официальное одобрение на встрече в среду, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Страны ЕС готовы согласовать новое дополнение в 5 миллиардов евро к фонду, используемому для военных поставок на Украину... соглашение ЕС, которое требует официального одобрения на встрече представителей стран-членов в среду, предоставляет новые средства на возмещение расходов на поставки Киеву странами ЕС", - говорится в сообщении издания.Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.

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в мире, киев, украина, евросоюз