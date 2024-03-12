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СМИ: ЕС может согласовать пакет военной помощи Киеву в ближайшее время - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:07 12.03.2024 (обновлено: 19:13 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/finansirovanie-1932579420.html
СМИ: ЕС может согласовать пакет военной помощи Киеву в ближайшее время
СМИ: ЕС может согласовать пакет военной помощи Киеву в ближайшее время - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ: ЕС может согласовать пакет военной помощи Киеву в ближайшее время
Страны ЕС близки к согласованию выделения 5 миллиардов евро военной помощи Украине и возмещения расходов на поставки Киеву, необходимо официальное одобрение на... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:07
2024-03-12T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
евросоюз
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Страны ЕС близки к согласованию выделения 5 миллиардов евро военной помощи Украине и возмещения расходов на поставки Киеву, необходимо официальное одобрение на встрече в среду, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Страны ЕС готовы согласовать новое дополнение в 5 миллиардов евро к фонду, используемому для военных поставок на Украину... соглашение ЕС, которое требует официального одобрения на встрече представителей стран-членов в среду, предоставляет новые средства на возмещение расходов на поставки Киеву странами ЕС", - говорится в сообщении издания.Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
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в мире, киев, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Евросоюз
СМИ: ЕС может согласовать пакет военной помощи Киеву в ближайшее время

FT: ЕС может скоро согласовать выделение 5 млрд евро военной помощи Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Страны ЕС близки к согласованию выделения 5 миллиардов евро военной помощи Украине и возмещения расходов на поставки Киеву, необходимо официальное одобрение на встрече в среду, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Страны ЕС готовы согласовать новое дополнение в 5 миллиардов евро к фонду, используемому для военных поставок на Украину... соглашение ЕС, которое требует официального одобрения на встрече представителей стран-членов в среду, предоставляет новые средства на возмещение расходов на поставки Киеву странами ЕС", - говорится в сообщении издания.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
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