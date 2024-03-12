https://ria.ru/20240312/finansirovanie-1932579420.html
СМИ: ЕС может согласовать пакет военной помощи Киеву в ближайшее время
СМИ: ЕС может согласовать пакет военной помощи Киеву в ближайшее время - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ: ЕС может согласовать пакет военной помощи Киеву в ближайшее время
Страны ЕС близки к согласованию выделения 5 миллиардов евро военной помощи Украине и возмещения расходов на поставки Киеву, необходимо официальное одобрение на... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:07
2024-03-12T19:07
2024-03-12T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Страны ЕС близки к согласованию выделения 5 миллиардов евро военной помощи Украине и возмещения расходов на поставки Киеву, необходимо официальное одобрение на встрече в среду, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Страны ЕС готовы согласовать новое дополнение в 5 миллиардов евро к фонду, используемому для военных поставок на Украину... соглашение ЕС, которое требует официального одобрения на встрече представителей стран-членов в среду, предоставляет новые средства на возмещение расходов на поставки Киеву странами ЕС", - говорится в сообщении издания.Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Евросоюз
СМИ: ЕС может согласовать пакет военной помощи Киеву в ближайшее время
FT: ЕС может скоро согласовать выделение 5 млрд евро военной помощи Киеву