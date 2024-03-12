https://ria.ru/20240312/energetiki-1932409732.html
Роскачество устроит проверку популярных энергетиков
Роскачество устроит проверку популярных энергетиков - РИА Новости, 12.03.2024
Роскачество устроит проверку популярных энергетиков
Роскачество проверит Red Bull, Burn, а также ряд других популярных энергетиков и тонизирующих напитков, в том числе от блогеров - результаты исследования будут... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:13
2024-03-12T06:13
2024-03-12T06:13
роскачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569526167_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_1aaa1d08927c5e71d664116222e4e552.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Роскачество проверит Red Bull, Burn, а также ряд других популярных энергетиков и тонизирующих напитков, в том числе от блогеров - результаты исследования будут оглашены уже во втором квартале текущего года, рассказали РИА Новости в организации. Уточняется, что задача исследования - не только оценить качество этих напитков и их соответствие маркировке, но и проверить, действительно ли они серьезно воздействуют на здоровье потребителя. "Эксперты Роскачества уже составляют бренд-лист для проведения исследования. В него войдут самые популярные напитки, представленные в российской рознице (Adrenaline rush, Red Bull, Burn, Monster и другие), а также более нишевые. В том числе планируется включить в исследование энергетики, представленные известными блогерами, которых стало больше за последний год. ... Результаты исследования будут опубликованы во втором квартале 2024 года", - сообщили там. Кроме того, потребители также могут предложить торговые марки энергетических и тонизирующих напитков, которые они хотели бы видеть в исследовании - на официальном сайте или в соцсетях организации. Также отмечается, что, по данным Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, россияне пьют энергетики в большинстве случаев для поддержания энергии и бодрости, меньше - из-за вкуса, еще меньше - для насыщения витаминами. При выборе энергетиков потребители обращают внимание в первую очередь на марку и бренд, во вторую - на цену, акции и скидки, сам вкус.
https://ria.ru/20240228/steviya-1930006201.html
https://ria.ru/20240221/vino-1928626879.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569526167_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_f2b922619c771196cac7e5f978eba9be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскачество
Роскачество устроит проверку популярных энергетиков
Роскачество проверит Red Bull, Burn, а также ряд других энергетиков
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Роскачество проверит Red Bull, Burn, а также ряд других популярных энергетиков и тонизирующих напитков, в том числе от блогеров - результаты исследования будут оглашены уже во втором квартале текущего года, рассказали РИА Новости в организации.
Уточняется, что задача исследования - не только оценить качество этих напитков и их соответствие маркировке, но и проверить, действительно ли они серьезно воздействуют на здоровье потребителя.
В Роскачестве объяснили ситуацию с использованием стевии в пищу
"Эксперты Роскачества уже составляют бренд-лист для проведения исследования. В него войдут самые популярные напитки, представленные в российской рознице (Adrenaline rush, Red Bull, Burn, Monster и другие), а также более нишевые. В том числе планируется включить в исследование энергетики, представленные известными блогерами, которых стало больше за последний год. ... Результаты исследования будут опубликованы во втором квартале 2024 года", - сообщили там.
Кроме того, потребители также могут предложить торговые марки энергетических и тонизирующих напитков, которые они хотели бы видеть в исследовании - на официальном сайте или в соцсетях организации.
Также отмечается, что, по данным Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, россияне пьют энергетики в большинстве случаев для поддержания энергии и бодрости, меньше - из-за вкуса, еще меньше - для насыщения витаминами. При выборе энергетиков потребители обращают внимание в первую очередь на марку и бренд, во вторую - на цену, акции и скидки, сам вкус.
В Роскачестве рассказали о признаках плохого вина в коктейле