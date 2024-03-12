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Роскачество устроит проверку популярных энергетиков - РИА Новости, 12.03.2024
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06:13 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/energetiki-1932409732.html
Роскачество устроит проверку популярных энергетиков
Роскачество устроит проверку популярных энергетиков - РИА Новости, 12.03.2024
Роскачество устроит проверку популярных энергетиков
Роскачество проверит Red Bull, Burn, а также ряд других популярных энергетиков и тонизирующих напитков, в том числе от блогеров - результаты исследования будут... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:13
2024-03-12T06:13
роскачество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Роскачество проверит Red Bull, Burn, а также ряд других популярных энергетиков и тонизирующих напитков, в том числе от блогеров - результаты исследования будут оглашены уже во втором квартале текущего года, рассказали РИА Новости в организации. Уточняется, что задача исследования - не только оценить качество этих напитков и их соответствие маркировке, но и проверить, действительно ли они серьезно воздействуют на здоровье потребителя. "Эксперты Роскачества уже составляют бренд-лист для проведения исследования. В него войдут самые популярные напитки, представленные в российской рознице (Adrenaline rush, Red Bull, Burn, Monster и другие), а также более нишевые. В том числе планируется включить в исследование энергетики, представленные известными блогерами, которых стало больше за последний год. ... Результаты исследования будут опубликованы во втором квартале 2024 года", - сообщили там. Кроме того, потребители также могут предложить торговые марки энергетических и тонизирующих напитков, которые они хотели бы видеть в исследовании - на официальном сайте или в соцсетях организации. Также отмечается, что, по данным Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, россияне пьют энергетики в большинстве случаев для поддержания энергии и бодрости, меньше - из-за вкуса, еще меньше - для насыщения витаминами. При выборе энергетиков потребители обращают внимание в первую очередь на марку и бренд, во вторую - на цену, акции и скидки, сам вкус.
https://ria.ru/20240228/steviya-1930006201.html
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роскачество
Роскачество
Роскачество устроит проверку популярных энергетиков

Роскачество проверит Red Bull, Burn, а также ряд других энергетиков

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТорговый зал в магазине
Торговый зал в магазине - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Торговый зал в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Роскачество проверит Red Bull, Burn, а также ряд других популярных энергетиков и тонизирующих напитков, в том числе от блогеров - результаты исследования будут оглашены уже во втором квартале текущего года, рассказали РИА Новости в организации.
Уточняется, что задача исследования - не только оценить качество этих напитков и их соответствие маркировке, но и проверить, действительно ли они серьезно воздействуют на здоровье потребителя.
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"Эксперты Роскачества уже составляют бренд-лист для проведения исследования. В него войдут самые популярные напитки, представленные в российской рознице (Adrenaline rush, Red Bull, Burn, Monster и другие), а также более нишевые. В том числе планируется включить в исследование энергетики, представленные известными блогерами, которых стало больше за последний год. ... Результаты исследования будут опубликованы во втором квартале 2024 года", - сообщили там.
Кроме того, потребители также могут предложить торговые марки энергетических и тонизирующих напитков, которые они хотели бы видеть в исследовании - на официальном сайте или в соцсетях организации.
Также отмечается, что, по данным Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, россияне пьют энергетики в большинстве случаев для поддержания энергии и бодрости, меньше - из-за вкуса, еще меньше - для насыщения витаминами. При выборе энергетиков потребители обращают внимание в первую очередь на марку и бренд, во вторую - на цену, акции и скидки, сам вкус.
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