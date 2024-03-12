Рейтинг@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур из-за Эль-Ниньо - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 12.03.2024 (обновлено: 05:32 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html
Эксперт спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур из-за Эль-Ниньо
Эксперт спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур из-за Эль-Ниньо - РИА Новости, 12.03.2024
Эксперт спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур из-за Эль-Ниньо
Явление Эль-Ниньо может продлиться еще 12 месяцев, в таком случае 2024 год побьет температурный рекорд на планете и станет самым жарким в истории наблюдений,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:27
2024-03-12T05:32
россия
земля
приморский край
алексей кокорин
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923608727_0:58:3435:1990_1920x0_80_0_0_ed3021c048b383f12e0b35bdb4083588.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Явление Эль-Ниньо может продлиться еще 12 месяцев, в таком случае 2024 год побьет температурный рекорд на планете и станет самым жарким в истории наблюдений, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что явление Эль-Ниньо прекращается в апреле, а во второй половине года с большой вероятностью наступит "холодная фаза" океанских течений."Скорее всего, продлится дольше, до апреля, но 2025 года. Но это не гарантировано", - сказал Кокорин.Он напомнил, что Эль-Ниньо в очередной раз началось в мае 2023-го и длится до сих пор. По словам климатолога, это явление чаще всего продолжается около двух лет. Если ориентироваться на такой прогноз, считает Кокорин, Эль-Ниньо продлится еще примерно 12 месяцев, а 2024-й станет рекордным годом по температуре на планете, если не произойдет сильных извержений вулканов, которые могут вызвать охлаждающий эффект."Таких извержений, с заносом сульфатного аэрозоля в стратосферу, у нас не было с 1991 года", - добавил эксперт.При этом климатолог отметил, что на погоду в России Эль-Ниньо либо повлияет "крайне слабо", либо не повлияет совсем, даже в Приморском крае.Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
https://ria.ru/20240201/legoyda-1924734312.html
https://ria.ru/20240114/el-nino-1921228665.html
https://ria.ru/20240221/pogoda-1928705143.html
россия
земля
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923608727_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_e29be3875ac06b0bb891cd530f3e23d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, земля, приморский край, алексей кокорин, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Земля, Приморский край, Алексей Кокорин, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Эксперт спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур из-за Эль-Ниньо

Климатолог Кокоркин: Эль-Ниньо может нагреть Землю до рекордных температур

© iStock.com / NiseriNСпутник в космосе на фоне Земли
Спутник в космосе на фоне Земли - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© iStock.com / NiseriN
Спутник в космосе на фоне Земли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Явление Эль-Ниньо может продлиться еще 12 месяцев, в таком случае 2024 год побьет температурный рекорд на планете и станет самым жарким в истории наблюдений, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что явление Эль-Ниньо прекращается в апреле, а во второй половине года с большой вероятностью наступит "холодная фаза" океанских течений.
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Легойда: выживание традиционной семьи важнее, чем глобальное потепление
1 февраля, 12:00
«
"Скорее всего, продлится дольше, до апреля, но 2025 года. Но это не гарантировано", - сказал Кокорин.
Он напомнил, что Эль-Ниньо в очередной раз началось в мае 2023-го и длится до сих пор. По словам климатолога, это явление чаще всего продолжается около двух лет. Если ориентироваться на такой прогноз, считает Кокорин, Эль-Ниньо продлится еще примерно 12 месяцев, а 2024-й станет рекордным годом по температуре на планете, если не произойдет сильных извержений вулканов, которые могут вызвать охлаждающий эффект.
"Таких извержений, с заносом сульфатного аэрозоля в стратосферу, у нас не было с 1991 года", - добавил эксперт.
Засуха - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Эксперт рассказал, как "подзаработать" на феномене Эль-Ниньо
14 января, 03:05
При этом климатолог отметил, что на погоду в России Эль-Ниньо либо повлияет "крайне слабо", либо не повлияет совсем, даже в Приморском крае.
Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Эль-Ниньо прекратится в апреле, заявил Вильфанд
21 февраля, 13:06
 
РоссияЗемляПриморский крайАлексей КокоринРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала