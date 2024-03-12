https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

Эксперт спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур из-за Эль-Ниньо

Эксперт спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур из-за Эль-Ниньо - РИА Новости, 12.03.2024

Эксперт спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур из-за Эль-Ниньо

Явление Эль-Ниньо может продлиться еще 12 месяцев, в таком случае 2024 год побьет температурный рекорд на планете и станет самым жарким в истории наблюдений,... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T03:27

2024-03-12T03:27

2024-03-12T05:32

россия

земля

приморский край

алексей кокорин

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Явление Эль-Ниньо может продлиться еще 12 месяцев, в таком случае 2024 год побьет температурный рекорд на планете и станет самым жарким в истории наблюдений, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что явление Эль-Ниньо прекращается в апреле, а во второй половине года с большой вероятностью наступит "холодная фаза" океанских течений."Скорее всего, продлится дольше, до апреля, но 2025 года. Но это не гарантировано", - сказал Кокорин.Он напомнил, что Эль-Ниньо в очередной раз началось в мае 2023-го и длится до сих пор. По словам климатолога, это явление чаще всего продолжается около двух лет. Если ориентироваться на такой прогноз, считает Кокорин, Эль-Ниньо продлится еще примерно 12 месяцев, а 2024-й станет рекордным годом по температуре на планете, если не произойдет сильных извержений вулканов, которые могут вызвать охлаждающий эффект."Таких извержений, с заносом сульфатного аэрозоля в стратосферу, у нас не было с 1991 года", - добавил эксперт.При этом климатолог отметил, что на погоду в России Эль-Ниньо либо повлияет "крайне слабо", либо не повлияет совсем, даже в Приморском крае.Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.

https://ria.ru/20240201/legoyda-1924734312.html

https://ria.ru/20240114/el-nino-1921228665.html

https://ria.ru/20240221/pogoda-1928705143.html

россия

земля

приморский край

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россия, земля, приморский край, алексей кокорин, роман вильфанд, гидрометцентр