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Россиянам назвали пять основных способов связи с экстренными службами - РИА Новости, 12.03.2024
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02:50 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/ekstrennye_sluzhby-1932401970.html
Россиянам назвали пять основных способов связи с экстренными службами
Россиянам назвали пять основных способов связи с экстренными службами - РИА Новости, 12.03.2024
Россиянам назвали пять основных способов связи с экстренными службами
Существуют пять основных способов, позволяющих оперативно связаться с экстренными службами при чрезвычайных происшествиях, сообщает главное управление... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T02:50
2024-03-12T02:50
telegram
московская область (подмосковье)
общество
эра-глонасс
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Существуют пять основных способов, позволяющих оперативно связаться с экстренными службами при чрезвычайных происшествиях, сообщает главное управление гражданской защиты по Московской области. В ведомстве отметили, что при ЧП ни в коем случае нельзя медлить, нужно как можно быстрее связаться со службой спасения "112". "Что доступно? Телефонный звонок на номер "112" — даже при отрицательном балансе или отсутствии SIM-карты. SMS-сообщение на номер "112", - говорится в сообщении. Отмечается, что при ДТП можно воспользоваться специальной кнопкой "SOS" в системе "ЭРА-ГЛОНАСС". В этом случае сообщение о факте и месте происшествия поступит операторам службы "112" Московской области автоматически. "Чат-бот в Telegram @MO112bot ответит на заданные вами вопросы. Мобильное приложение "112МО" — с его помощью можно не только вызвать экстренные оперативные службы одним касанием кнопки, но и отследить назначенную бригаду скорой медицинской помощи или службы газа на карте", - резюмирует главное управление гражданской защиты региона.
https://ria.ru/20240222/mchs-1928895681.html
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telegram, московская область (подмосковье), общество, эра-глонасс
Telegram, Московская область (Подмосковье), Общество, ЭРА-ГЛОНАСС
Россиянам назвали пять основных способов связи с экстренными службами

Спасатели назвали пять основных способов связи с экстренными службами при ЧП

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Существуют пять основных способов, позволяющих оперативно связаться с экстренными службами при чрезвычайных происшествиях, сообщает главное управление гражданской защиты по Московской области.
В ведомстве отметили, что при ЧП ни в коем случае нельзя медлить, нужно как можно быстрее связаться со службой спасения "112".
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"Что доступно? Телефонный звонок на номер "112" — даже при отрицательном балансе или отсутствии SIM-карты. SMS-сообщение на номер "112", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при ДТП можно воспользоваться специальной кнопкой "SOS" в системе "ЭРА-ГЛОНАСС". В этом случае сообщение о факте и месте происшествия поступит операторам службы "112" Московской области автоматически.
"Чат-бот в Telegram @MO112bot ответит на заданные вами вопросы. Мобильное приложение "112МО" — с его помощью можно не только вызвать экстренные оперативные службы одним касанием кнопки, но и отследить назначенную бригаду скорой медицинской помощи или службы газа на карте", - резюмирует главное управление гражданской защиты региона.
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