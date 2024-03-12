https://ria.ru/20240312/ekstrennye_sluzhby-1932401970.html

Россиянам назвали пять основных способов связи с экстренными службами

Россиянам назвали пять основных способов связи с экстренными службами - РИА Новости, 12.03.2024

Россиянам назвали пять основных способов связи с экстренными службами

Существуют пять основных способов, позволяющих оперативно связаться с экстренными службами при чрезвычайных происшествиях, сообщает главное управление... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T02:50

2024-03-12T02:50

2024-03-12T02:50

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Существуют пять основных способов, позволяющих оперативно связаться с экстренными службами при чрезвычайных происшествиях, сообщает главное управление гражданской защиты по Московской области. В ведомстве отметили, что при ЧП ни в коем случае нельзя медлить, нужно как можно быстрее связаться со службой спасения "112". "Что доступно? Телефонный звонок на номер "112" — даже при отрицательном балансе или отсутствии SIM-карты. SMS-сообщение на номер "112", - говорится в сообщении. Отмечается, что при ДТП можно воспользоваться специальной кнопкой "SOS" в системе "ЭРА-ГЛОНАСС". В этом случае сообщение о факте и месте происшествия поступит операторам службы "112" Московской области автоматически. "Чат-бот в Telegram @MO112bot ответит на заданные вами вопросы. Мобильное приложение "112МО" — с его помощью можно не только вызвать экстренные оперативные службы одним касанием кнопки, но и отследить назначенную бригаду скорой медицинской помощи или службы газа на карте", - резюмирует главное управление гражданской защиты региона.

https://ria.ru/20240222/mchs-1928895681.html

https://ria.ru/20240217/pechi-1927904379.html

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telegram, московская область (подмосковье), общество, эра-глонасс