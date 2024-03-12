https://ria.ru/20240312/ekstrennye_sluzhby-1932401970.html
Россиянам назвали пять основных способов связи с экстренными службами
Россиянам назвали пять основных способов связи с экстренными службами - РИА Новости, 12.03.2024
Россиянам назвали пять основных способов связи с экстренными службами
Существуют пять основных способов, позволяющих оперативно связаться с экстренными службами при чрезвычайных происшествиях, сообщает главное управление... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T02:50
2024-03-12T02:50
2024-03-12T02:50
telegram
московская область (подмосковье)
общество
эра-глонасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Существуют пять основных способов, позволяющих оперативно связаться с экстренными службами при чрезвычайных происшествиях, сообщает главное управление гражданской защиты по Московской области. В ведомстве отметили, что при ЧП ни в коем случае нельзя медлить, нужно как можно быстрее связаться со службой спасения "112". "Что доступно? Телефонный звонок на номер "112" — даже при отрицательном балансе или отсутствии SIM-карты. SMS-сообщение на номер "112", - говорится в сообщении. Отмечается, что при ДТП можно воспользоваться специальной кнопкой "SOS" в системе "ЭРА-ГЛОНАСС". В этом случае сообщение о факте и месте происшествия поступит операторам службы "112" Московской области автоматически. "Чат-бот в Telegram @MO112bot ответит на заданные вами вопросы. Мобильное приложение "112МО" — с его помощью можно не только вызвать экстренные оперативные службы одним касанием кнопки, но и отследить назначенную бригаду скорой медицинской помощи или службы газа на карте", - резюмирует главное управление гражданской защиты региона.
https://ria.ru/20240222/mchs-1928895681.html
https://ria.ru/20240217/pechi-1927904379.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, московская область (подмосковье), общество, эра-глонасс
Telegram, Московская область (Подмосковье), Общество, ЭРА-ГЛОНАСС
Россиянам назвали пять основных способов связи с экстренными службами
Спасатели назвали пять основных способов связи с экстренными службами при ЧП