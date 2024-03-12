https://ria.ru/20240312/ekonomika-1932592884.html

Глава Адыгеи заявил о росте экономических показателей республики

Глава Адыгеи заявил о росте экономических показателей республики - РИА Новости, 12.03.2024

Глава Адыгеи заявил о росте экономических показателей республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе отчета перед депутатами парламента заявил о стабильном росте ВРП, индекса промпроизводства и объема инвестиций, сообщает... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T20:18

2024-03-12T20:18

2024-03-12T20:18

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 12 мар — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе отчета перед депутатами парламента заявил о стабильном росте ВРП, индекса промпроизводства и объема инвестиций, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи во вторник выступил перед депутатами Госсовета-Хасэ с отчетом о работе республиканского кабмина за минувший год. Он подчеркнул, что экономика региона сохраняет устойчивость, демонстрирует положительную динамику. "Несмотря на сложившиеся вокруг страны условия, активность наших предприятий не снижается. Стабильно растут основные экономические показатели. Так, оценка ВРП за 2023 год – 102,5%. Индекс промышленного производства – 106,1%. Предварительно, объем инвестиций по итогам года достиг 61,6 миллиарда рублей с темпом 122,4%", - приводит пресс-служба слова Кумпилова. По его данным, всего в Адыгее в прошлом году реализовывались 43 проекта с общим объемом инвестиций в 85,4 миллиарда рублей. Продолжается строительство крупной промышленной зоны "Энем", где будет создано более 10 тысяч рабочих мест, а также планируется привлечь более 65 миллиардов рублей инвестиций. Проект даст серьезный толчок развитию промышленности в республике, и уже есть компании, готовые стать резидентами промзоны. Хорошую динамику показывают животноводство, садоводство, производство молока. На 14% увеличено производство скота и птицы на убой в живом весе, добавляется в пресс-релизе. Продвинулась Адыгея и в туризме, который является опорной отраслью республики. Сейчас здесь возводится обеспечивающая инфраструктура к создаваемому экокурорту "Лагонаки" на общую сумму 10,3 миллиарда рублей. Одновременно формируется площадка будущего многофункционального туристско-рекреационного парка, площадь которого составит 110 гектаров. "Каждый такой проект расширяет туристский потенциал республики, привлекает к региону больше интереса. У Адыгеи есть все возможности, чтобы стать одним из самых востребованных мест для круглогодичного отдыха россиян. Будем планомерно добиваться этого", – добавил Кумпилов.

https://ria.ru/20240307/adygeya-1931720728.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, республика адыгея