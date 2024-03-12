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Российская экономика продолжает расти, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.03.2024
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15:08 12.03.2024 (обновлено: 15:21 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ekonomika-1932516805.html
Российская экономика продолжает расти, заявил Мишустин
Российская экономика продолжает расти, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.03.2024
Российская экономика продолжает расти, заявил Мишустин
Тренд на рост экономики России сохраняется и в 2024 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:08
2024-03-12T15:21
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Тренд на рост экономики России сохраняется и в 2024 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Во вторник он провел стратегическую сессию по продлению нацпроектов до 2030 года и о реализации ранее поставленных национальных целей."Реализовано большое число значимых мер для развития нашего общества, которые позволили поддержать экономику и оперативно адаптировать ее к новым вызовам, продолжить движение вперед вопреки давлению извне", - сказал Мишустин."Это хорошо видно по динамике роста ВВП. Напомню, по итогам 2023 года он вырос на 3,6%, и это только первая оценка. Тренд сейчас сохраняется и в 2024 году", - добавил он.Мишустин также отметил, что в январе рост ВВП оценивается в 4,6% в годовом выражении.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Российская экономика продолжает расти, заявил Мишустин

Мишустин: тренд на рост российской экономики сохраняется и в 2024 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "О продлении национальных проектов до 2030 года" в Координационном центре правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию О продлении национальных проектов до 2030 года в Координационном центре правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "О продлении национальных проектов до 2030 года" в Координационном центре правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Тренд на рост экономики России сохраняется и в 2024 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Во вторник он провел стратегическую сессию по продлению нацпроектов до 2030 года и о реализации ранее поставленных национальных целей.
"Реализовано большое число значимых мер для развития нашего общества, которые позволили поддержать экономику и оперативно адаптировать ее к новым вызовам, продолжить движение вперед вопреки давлению извне", - сказал Мишустин.
"Это хорошо видно по динамике роста ВВП. Напомню, по итогам 2023 года он вырос на 3,6%, и это только первая оценка. Тренд сейчас сохраняется и в 2024 году", - добавил он.
Мишустин также отметил, что в январе рост ВВП оценивается в 4,6% в годовом выражении.
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22 февраля, 19:20
 
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