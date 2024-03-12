https://ria.ru/20240312/ekonomika-1932516805.html

Российская экономика продолжает расти, заявил Мишустин

Российская экономика продолжает расти, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.03.2024

Российская экономика продолжает расти, заявил Мишустин

Тренд на рост экономики России сохраняется и в 2024 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:08

2024-03-12T15:08

2024-03-12T15:21

россия

михаил мишустин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932518252_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_b3b938fbb4572cc0ef99528fab0e1ff8.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Тренд на рост экономики России сохраняется и в 2024 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Во вторник он провел стратегическую сессию по продлению нацпроектов до 2030 года и о реализации ранее поставленных национальных целей."Реализовано большое число значимых мер для развития нашего общества, которые позволили поддержать экономику и оперативно адаптировать ее к новым вызовам, продолжить движение вперед вопреки давлению извне", - сказал Мишустин."Это хорошо видно по динамике роста ВВП. Напомню, по итогам 2023 года он вырос на 3,6%, и это только первая оценка. Тренд сейчас сохраняется и в 2024 году", - добавил он.Мишустин также отметил, что в январе рост ВВП оценивается в 4,6% в годовом выражении.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, экономика