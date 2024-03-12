https://ria.ru/20240312/ekonomika-1932516805.html
Российская экономика продолжает расти, заявил Мишустин
Российская экономика продолжает расти, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.03.2024
Российская экономика продолжает расти, заявил Мишустин
Тренд на рост экономики России сохраняется и в 2024 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:08
2024-03-12T15:08
2024-03-12T15:21
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Тренд на рост экономики России сохраняется и в 2024 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Во вторник он провел стратегическую сессию по продлению нацпроектов до 2030 года и о реализации ранее поставленных национальных целей."Реализовано большое число значимых мер для развития нашего общества, которые позволили поддержать экономику и оперативно адаптировать ее к новым вызовам, продолжить движение вперед вопреки давлению извне", - сказал Мишустин."Это хорошо видно по динамике роста ВВП. Напомню, по итогам 2023 года он вырос на 3,6%, и это только первая оценка. Тренд сейчас сохраняется и в 2024 году", - добавил он.Мишустин также отметил, что в январе рост ВВП оценивается в 4,6% в годовом выражении.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Российская экономика продолжает расти, заявил Мишустин
Мишустин: тренд на рост российской экономики сохраняется и в 2024 году
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Тренд на рост экономики России сохраняется и в 2024 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Во вторник он провел стратегическую сессию по продлению нацпроектов до 2030 года и о реализации ранее поставленных национальных целей.
"Реализовано большое число значимых мер для развития нашего общества, которые позволили поддержать экономику и оперативно адаптировать ее к новым вызовам, продолжить движение вперед вопреки давлению извне", - сказал Мишустин.
"Это хорошо видно по динамике роста ВВП. Напомню, по итогам 2023 года он вырос на 3,6%, и это только первая оценка. Тренд сейчас сохраняется и в 2024 году", - добавил он.
Мишустин также отметил, что в январе рост ВВП оценивается в 4,6% в годовом выражении.
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