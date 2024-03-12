https://ria.ru/20240312/dukhovenstvo-1932568882.html

Часть духовенства в зоне СВО получила соцгарантии от государства

Часть духовенства в зоне СВО получила соцгарантии от государства - РИА Новости, 12.03.2024

Часть духовенства в зоне СВО получила соцгарантии от государства

Указ президента РФ о выплатах для гражданского персонала ВС РФ при ранении или смерти в СВО распространяется и на священников, состоящих на должности помощника... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:22

2024-03-12T18:22

2024-03-12T18:22

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Указ президента РФ о выплатах для гражданского персонала ВС РФ при ранении или смерти в СВО распространяется и на священников, состоящих на должности помощника командира по работе с верующими, сообщил РИА Новости и.о. главы сектора по взаимодействию с обществом и СМИ синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами иерей Георгий Шабалов, выразив надежду, что такие же выплаты будут предусмотрены и для священников-добровольцев.Накануне президент России подписал указ, предусматривающий выплату 5 миллионов рублей в случае гибели и 3 миллионов - в случае увечья для гражданского персонала ВС РФ, федеральных органов, силовых структур, принимавших "непосредственное участие в обеспечении выполнения задач" в ходе СВО, либо участие в обеспечении выполнения задач на территории САР. Также выплата осуществляется "в случае смерти работников до истечения одного года со дня их увольнения со службы, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при обеспечении выполнения указанных задач"."Мы очень приветствуем это решение президента, указ распространяется и на штатное военное духовенство, то есть священнослужителей, состоящих на должности помощника командира по работе с верующими военнослужащими, тех из них, кто работает в зоне СВО. Таким образом, по теме соцгарантий для военного духовенства есть положительная динамика", - сказал Шабалов.По его словам, сейчас на должности помощника командира по работе с верующими военнослужащими состоит 281 священнослужитель РПЦ, но не все они работают в зоне СВО."Верим, что скоро положительно решится вопрос о предоставлении таких же выплат для военных священников, которые работают в зоне СВО как добровольцы, таких сейчас большинство. Они фактически являются волонтерами, но для них государством не предусмотрены выплаты при ранении или смерти, как для других волонтеров", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240221/rpts-1928815165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, русская православная церковь, религия